Høytrykksvasker HDS 1000 Be
Varmtvannsvaskeren, HDS 1000 Be, med Honda-bensinmotor og elektrostart fungerer uavhengig av ekstern strømtilførsel. Designet for krevende, daglig bruk og egnet for løfting med kran.
Kraftig, varmtvannsvasker, HDS 1000 Be, for krevende, daglig bruk når det ikke er strømnett tilgjengelig. Den robuste Honda-bensinmotoren med praktisk elektrostart og automatisk hastighetsreduksjon under pauser i arbeidet, sikrer maksimal uavhengighet. Den stabile rammen som beskytter komponentene, er designet for lasting med kran og gaffeltruck. Alle komponenter er laget av høykvalitetsmateriale. Høytrykkspumpen er for eksempel utrustet med topplokk av messing, ventiler i rustfritt stål og nikke-krom-belagte stempler av rustfritt stål. Teknologiske nyvinninger som EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblingene er inkludert som standard. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. De integrert trykk- og vannstrømningsregulatorene via servokontroll direkte på høytrykkspistolen, gjør at maskinen kan tilpasses optimal til forskjellige rengjøringsoppgaver.
Egenskaper og fordeler
Optimal brukervennlighetAutomatisk utkobling av brenner ved feil ved vanntilførsel eller ved overbelastning. Brukervennlig ergonomisk høytrykkspistol.
Maksimal ytelseStående brenner med høy kapasitet for kontinuerlig drift med varmtvann. El-start for enkelt oppstart. For fjerning av gjenstridige avleiringer. To integrerte diesel og bensintanker sørger for lang driftstid.
Kraftig bensinmotorOppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Elektrisk starter for komfortabel oppstart.
Brukervennlig i drift
- Hastigheten senkes automatisk i standby-modus. Dette beskytter motoren og sparer energi.
- Kranlasting mulig takket være den solide rørformede stålrammen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 900
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 98
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,6
|Drivstofftank (l)
|34
|Drivstoff
|Bensin / Diesel
|Driftstype
|Bensin
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|175,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|181,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Beskyttelsesramme
- Elektrisk starter
- Stabil stålrørramme for opplasting med kran
