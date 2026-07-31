Med vår robuste og mobile kaldtvannstrailer HD 9/23 Ge Tr1 er ikke krevende rengjøringsoppgaver som f.eks. i byggebransjen eller i det daglige arbeidet i det offentlige noe problem, selv uten ekstern kraft- og vannforsyning. Maskinen fungerer uavhengig takket være den kraftige og pålitelige Honda bensinmotoren (EU STAGE V) og en 1000 liters vanntank. 230 bar arbeidstrykk og en vanngjennomstrømning på 930 liter/ time sikrer en tilstrekkelig rengjøringsytelse også i tilfelle gjenstridig smuss. Maskinen er også utstyrt med nyttige detaljer som ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol. Den enkle driften og ulike lagringsalternativer beviser den høye graden av brukervennlighet. På forespørsel kan maskinen leveres med andre konfigurasjonsvarianter, for eksempel en førerhusversjon eller utstyr med en integrert slangetrommel i den bakre delen.