HD trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD 9/23 Ge Tr1 med Honda bensinmotor (EU STAGE V) og 1000 liters vanntank er en mobil og frittstående HD Trailer for tidkrevende høytrykksjobbene på byggeplasser og i det offentlige.
Med vår robuste og mobile kaldtvannstrailer HD 9/23 Ge Tr1 er ikke krevende rengjøringsoppgaver som f.eks. i byggebransjen eller i det daglige arbeidet i det offentlige noe problem, selv uten ekstern kraft- og vannforsyning. Maskinen fungerer uavhengig takket være den kraftige og pålitelige Honda bensinmotoren (EU STAGE V) og en 1000 liters vanntank. 230 bar arbeidstrykk og en vanngjennomstrømning på 930 liter/ time sikrer en tilstrekkelig rengjøringsytelse også i tilfelle gjenstridig smuss. Maskinen er også utstyrt med nyttige detaljer som ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol. Den enkle driften og ulike lagringsalternativer beviser den høye graden av brukervennlighet. På forespørsel kan maskinen leveres med andre konfigurasjonsvarianter, for eksempel en førerhusversjon eller utstyr med en integrert slangetrommel i den bakre delen.
Egenskaper og fordeler
Uavhengig av ekstern strøm- eller vannforsyning
- Yanmar diesel eller Honda bensinmotorer (begge EU STAGE V) for selvstendig arbeid.
- 1000 liter vanntank for minst en times arbeid med full effekt.
- Integrert tilhengerkonsept for høy mobilitet og maksimal uavhengighet.
Enkel og praktisk betjening
- Veldig enkel betjening, og dermed designet for bruk i utleieparker.
- Praktisk utstyr med motorelektronikkstart og valgfri slangetrommel.
- Oppbevaringsrom i den bakre delen for oppbevaring av drivstoffbeholder og tilbehør.
Robust design for tøffe arbeidsforhold
- Pålitelig og velprøvd Kärcher høytrykksteknologi med lang levetid.
- Kufanger og bakre presenning for å beskytte maskinen er tilgjengelig som valgfritt utstyr.
- Det integrerte frostvæskesystemet tillater arbeidsaktiviteter hele året.
Flere konfigurasjoner mulig
- Fleksible, tilpassede konfigurasjoner for individuelle kundebehov.
- Valgfri førerhusvariant for bruk på plattformer eller installasjon i kjøretøy.
- På forespørsel kan tankene også utformes i tilpassede farger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 930
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|600
|Mål (L x B x H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Servokontroll
- Kraftdyse
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Videoer
Bruksområder
- Mobil høytrykksrengjøring i byggebransjen, f.eks.
- For utleie fra utleieparker for ulike rengjøringsoppgaver
- Ideell for rengjøringstjenesteleverandører, for eksempel for fjerning av graffiti
- Mobil høytrykksrengjøring i f.eks. det offentlige
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter