Høytrykksvasker HD 9/20-4 S ST Classic
Like robust som den er kraftig: HD 9/20-4 S St Classic stasjonær kaldtvanns høytrykksvasker for tøffe rengjøringsoppgaver. Montering, drift og vedlikehold så enkel som en lek.
Opplev den ultimate påliteligheten med HD 9/20-4 S St Classic kaldtvanns høytrykksvasker. Denne solid byggede og stasjonære maskinen er designet for å levere konsistent og langvarig drift, selv under de tøffeste arbeidsforhold. Med en kraftig og lettjusterbar veivakselpumpe, som har et høykvalitets sylinderhode i messing og en lavhastighets 4-polet motor med automatisk avstengning og luft/vannkjøling, er HD 9/20-4 S St Classic klar for enhver oppgave. Avtrekkerpistol, lanse, 10 meter høytrykksslange og kraftdyse er alle inkludert som standardutstyr. Og for enkelhetens skyld kommer de med våre innovative EASY!Lock hurtigkoblinger som sikrer raskt og problemfritt bytte av tilbehør. HD 9/20-4 S St Classic er ikke bare kraftig, men også enkel å vedlikeholde. Dette gjør HD 9/20-4 S St Classic til det perfekte valget for de som ønsker en pålitelig og effektiv høytrykksvasker. Ta kontroll over dine rengjøringsoppgaver med HD 9/20-4 S St Classic. Med dens imponerende driftsstabilitet og brukervennlighet vil denne maskinen levere fantastiske resultater, gang
Egenskaper og fordeler
Kraftig og robust veivakselpumpe med sylinderhode av messing og stempler med hylse av keramikkHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Robust, stasjonært chassis.En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin. Den stabile rørrammen beskytter enheten ved hard og vedvarende bruk.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkoblingRobust og holdbart utstyr. Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr. Enkel i bruk
Brukervennlig maskindesign
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen.
- Med seglasset og peilepinnen kan oljens nivå og kvalitet kontrolleres på en enkel måte.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
- Kombinerer effektiv vannkjølig og robust luftkjøling for best kjøleresultat, selv ved vekslende omgivelses- og vanntemperaturer.
- Bygget for å vare lenge, svært pålitelig.
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
Intuitiv betjening og enkelt vedlikehold
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
- Enkel betjening
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.
God fleksibilitet
- Det omfattende tilbehørsutvalget gir ergonomiske og økonomiske rengjøringsløsninger for mange ulike bruksområder.
- Bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.
- Enkel og rask montering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 200
|Maks. trykk (bar)
|260
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|49,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|55,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
- Industri
- Landbruk
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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