Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Stasjonær høytrykksvasker med lokk og ramme laget av pulverlakkert stål. Imponerer med høy vannmengde (1700 l/t), utstyr av høy kvalitet og høy driftssikkerhet.
For kontinuerlig bruk under tøffe arbeidsforhold – vår stasjonære høytrykksvasker for en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket gir førsteklasses ytelse med 1700 l/t vannmengde og 150 bar arbeidstrykk. Høytrykkspumpen er beskyttet mot urenheter av et stort vannfilter. Rammen og lokket til høytrykksmaskinen er laget av pulverlakkert stål og sørger sammen med den 4-polede lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling for lang levetid. Den har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator. Den store dreiebryteren er enkel å betjene, og installasjon og vedlikehold er også designet for å være ekstremt brukervennlig. Den elektroniske overvåkingen av maskinen og feilindikatoren sørger for utmerket driftssikkerhet. Den leveres uten tilbehør, men disse kan velges som tillegg tilpasset behovet. Tilgjengelig som ekstrautstyr: trykkmåler og tidsteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og et bredt utvalg av fjernkontroller.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseRobust ramme og deksel av pulverlakkert stål. 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid. Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
Utstyr av høy kvalitetVanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Robust design for tøffe arbeidsforholdEgnet for daglig bruk. Kan brukes under tøffe arbeidsforhold. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Automatisk avslåing ved vannmangel. LED-indikatorer for standby, service og feil.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
Enkel å bruke
- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
Stort integrert vannfilter.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
- Veldig lett å rengjøre.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Indikator: feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Automatisk trykkavlastning er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Valgfritt: andre kjemi inntak med ventil og tom-indikator.
- Trykkmåler og timeteller for medgått tid er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Er raskt klar for bruk
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
Servokontroll
- Trykk og vannmengde kan justeres på høytrykkspistolen.
- Allsidig og fleksibel bruk.
- Forskjellige bruksområder og fremragende rengjøringsresultater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|900 - 1700
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|210 / 21
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9
|Sikringsvern (A)
|16
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall brukere
|2
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|84
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|93,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servokontroll
- Kraftdyse
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
- Klargjort for servobetjening
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Klargjort for fjernstyring
- RM1 dosering
- Oljenivåmåler
- Oljepinne
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Bruksområder
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bilindustrien, industrien og landbruksområdet
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Landbruk
- Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
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