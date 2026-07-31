For kontinuerlig bruk under tøffe arbeidsforhold – vår stasjonære høytrykksvasker for en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket gir førsteklasses ytelse med 1700 l/t vannmengde og 150 bar arbeidstrykk. Høytrykkspumpen er beskyttet mot urenheter av et stort vannfilter. Rammen og lokket til høytrykksmaskinen er laget av pulverlakkert stål og sørger sammen med den 4-polede lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling for lang levetid. Den har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator. Den store dreiebryteren er enkel å betjene, og installasjon og vedlikehold er også designet for å være ekstremt brukervennlig. Den elektroniske overvåkingen av maskinen og feilindikatoren sørger for utmerket driftssikkerhet. Den leveres uten tilbehør, men disse kan velges som tillegg tilpasset behovet. Tilgjengelig som ekstrautstyr: trykkmåler og tidsteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og et bredt utvalg av fjernkontroller.