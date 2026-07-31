Høytrykksvasker HD 17/15-4 St

Stasjonær høytrykksvasker med lokk og ramme laget av pulverlakkert stål. Imponerer med høy vannmengde (1700 l/t), utstyr av høy kvalitet og høy driftssikkerhet.

For kontinuerlig bruk under tøffe arbeidsforhold – vår stasjonære høytrykksvasker for en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket gir førsteklasses ytelse med 1700 l/t vannmengde og 150 bar arbeidstrykk. Høytrykkspumpen er beskyttet mot urenheter av et stort vannfilter. Rammen og lokket til høytrykksmaskinen er laget av pulverlakkert stål og sørger sammen med den 4-polede lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling for lang levetid. Den har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og vaskemiddelinntak med doseringsventil og tom-indikator. Den store dreiebryteren er enkel å betjene, og installasjon og vedlikehold er også designet for å være ekstremt brukervennlig. Den elektroniske overvåkingen av maskinen og feilindikatoren sørger for utmerket driftssikkerhet. Den leveres uten tilbehør, men disse kan velges som tillegg tilpasset behovet. Tilgjengelig som ekstrautstyr: trykkmåler og tidsteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og et bredt utvalg av fjernkontroller.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St: Holdbar og solid utførelse
Holdbar og solid utførelse
Robust ramme og deksel av pulverlakkert stål. 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid. Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St: Robust design for tøffe arbeidsforhold
Robust design for tøffe arbeidsforhold
Egnet for daglig bruk. Kan brukes under tøffe arbeidsforhold. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
  • Automatisk avslåing ved vannmangel. LED-indikatorer for standby, service og feil.
  • Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
Enkel å bruke
  • Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
  • Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
  • Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
Stort integrert vannfilter.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
  • Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
  • Veldig lett å rengjøre.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
  • Indikator: feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller.
  • Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
  • Automatisk trykkavlastning er tilgjengelig som ekstrautstyr.
  • Valgfritt: andre kjemi inntak med ventil og tom-indikator.
  • Trykkmåler og timeteller for medgått tid er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Er raskt klar for bruk
  • Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
  • Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
  • Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
Servokontroll
  • Trykk og vannmengde kan justeres på høytrykkspistolen.
  • Allsidig og fleksibel bruk.
  • Forskjellige bruksområder og fremragende rengjøringsresultater.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 900 - 1700
Arbeidstrykk (bar/mPa) 100 - 150 / 10 - 15
Maks. trykk (bar/mPa) 210 / 21
Inngangstemperatur (°C) 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 9
Sikringsvern (A) 16
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 1″
Antall brukere 2
Mobilitet Stasjonær
Vekt (med tilbehør) (kg) 84
Vekt inkludert emballasje (kg) 93,8
Mål (L x B x H) (mm) 800 x 605 x 600

Scope of supply

  • Servokontroll
  • Kraftdyse
  • Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
  • Klargjort for servobetjening
  • Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak

Utstyr

  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
  • Tørrkjøringsbeskyttelse
  • Stort finmasket vannfilter
  • Lagertankmed flotørventil
  • Klargjort for fjernstyring
  • RM1 dosering
  • Oljenivåmåler
  • Oljepinne
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Høytrykksvasker HD 17/15-4 St
Bruksområder
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
  • Rengjøring av dyrestaller i landbruket
  • Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bilindustrien, industrien og landbruksområdet
  • Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
  • Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
  • Høytrykksvask av kjøretøy
  • Landbruk
  • Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
  • Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
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Rengjøringsmidler
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