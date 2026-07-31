Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Kompakt, mobil og lett HD 5/11 P Plus kaldtvannsvasker. Med topplokk i messing, bærehåndtak og automatisk trykkavlastning, for vertikal og horisontal drift.
Den kompakte, lette og svært mobile kaldtvannsvaskeren HD 5/11 P Plus kan brukes både horisontalt og vertikalt, og er derfor svært allsidig. Den nye EASY!Force høytrykkspistolen reduserer holdekraften til null, EASY!Lock hurtig- fester gjør håndteringen fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser, uten å miste noe robusthet eller levetid. Et automatisk trykkavlastningssystem beskytter komponentene, forlenger levetiden til maskinen, reduserer reparasjons- og vedlikeholdskostnader, og senker trekkraften fra høytrykkspistolen. Det betyr også at maskinen krever mindre plass. Tilbehørslagringen tilbyr en rekke praktiske alternativer og gjør den omfattende utstyrspakken komplett.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
En svært mobil maskinPraktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport. Kompakt konstruksjon som veier lite.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk. Maskinen har maksimal stabilitet ved bruk i horisontal stilling.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|490
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|110 / 11
|Maks. trykk (bar/mPa)
|160 / 16
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,2
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|20,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Byggeplasser
- Rengjøring av gulv og vegger
- Uteområde
- Kjøretøy
- Maskiner og enheter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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