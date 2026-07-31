Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus

Kompakt, mobil og lett HD 5/11 P Plus kaldtvannsvasker. Med topplokk i messing, bærehåndtak og automatisk trykkavlastning, for vertikal og horisontal drift.

Den kompakte, lette og svært mobile kaldtvannsvaskeren HD 5/11 P Plus kan brukes både horisontalt og vertikalt, og er derfor svært allsidig. Den nye EASY!Force høytrykkspistolen reduserer holdekraften til null, EASY!Lock hurtig- fester gjør håndteringen fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser, uten å miste noe robusthet eller levetid. Et automatisk trykkavlastningssystem beskytter komponentene, forlenger levetiden til maskinen, reduserer reparasjons- og vedlikeholdskostnader, og senker trekkraften fra høytrykkspistolen. Det betyr også at maskinen krever mindre plass. Tilbehørslagringen tilbyr en rekke praktiske alternativer og gjør den omfattende utstyrspakken komplett.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus: Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus: En svært mobil maskin
En svært mobil maskin
Praktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport. Kompakt konstruksjon som veier lite.
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus: Fleksibilitet
Fleksibilitet
Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk. Maskinen har maksimal stabilitet ved bruk i horisontal stilling.
Kvalitet
  • Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
  • Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
Oppbevaring av tilbehør
  • Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
  • Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
  • Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 490
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 110 / 11
Maks. trykk (bar/mPa) 160 / 16
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,2
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 20,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 23
Mål (L x B x H) (mm) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
  • Spylelanse: 840 mm
  • Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Høytrykksvasker HD 5/11 P Plus
Bruksområder
  • Fasaderengjøring
  • Byggeplasser
  • Rengjøring av gulv og vegger
  • Uteområde
  • Kjøretøy
  • Maskiner og enheter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.