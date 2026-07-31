Høytrykksvasker HD 6/16-4 MXA Plus
Fremragende ytelsesdata (en vannmengde på 600 l i timen ved et arbeidstrykk på 160 bar) og en praktisk slangetrommel, gjør at HD 6/16-4 MX utmerker seg ved daglig profesjonell bruk.
Vår kompakte, mobile, uoppvarmede HD 7/16-4 MX høytrykksspyler med 4-polet saktegående trefasemotor imponerer med et stort utvalg av utstyr, servicevennlig design og høy fleksibilitet i bruk. En integrert slangetrommel gjør håndteringen av høytrykksslangen uendelig enklere, og den nyutviklede robuste 3-stempel aksialpumpen med messingsylinderhode øker rengjøringsytelsen og energieffektiviteten med imponerende 20 %, samtidig som den sikrer lang levetid. Komponentene av høy kvalitet er beskyttet av en automatisk trykkavlastningsfunksjon og et stort vannfilter. EASY!Force høytrykkspistolen, som utnytter rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock hurtigkoblingene, som muliggjør håndtering som er fem ganger raskere enn konvensjonelle skrueforbindelser uten at det går på bekostning av robusthet eller levetid, er innovative løsninger som sikrer at du kan jobbe uten å bli sliten og spare tid på montering og demontering. Takket være smarte løsninger kan tilbehør helt frem til den valgfrie koppskumlansen oppbevares direkte på maskinen for sikker transport.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
- Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
- Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
- Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativ
- Gir maskinen større anleggsflate.
- Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitet
- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
- Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
- Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
- Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
- Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600
|Inngangstemperatur (°C)
|opptil 60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|160 / 16
|Maks. trykk ( )
|240 / 24
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,3
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|43,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|47
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Fleksibel
- Integrert trommel for høytrykksslange
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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