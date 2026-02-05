Høytrykksvasker HDS 9/20-4 Classic
En pålitelig og brukervennlig varmtvannsvasker med fremragende pris/ytelsesforhold. Den er utstyrt med veivaksel-pumpe av høy kvalitet og har en robust rørrammestruktur.
Med pålitelige og kraftfulle komponenter utmerker HDS 9/20-4 M Classic varmtvannsvaskeren fra Kärcher seg med enkel betjening, enkelt vedlikehold og optimale rengjøringsresultater. Et vannfilter beskytter den robuste veivaksel-pumpen forurensninger, samtidig som den lave hastigheten på den 4-polet elektriske motoren, sikrer høy ytelse og langvarig drift. Takket være det åpne designet er komponentene enkle å nå, samtidig som den solide rammestruktur gir maksimal beskyttelse. Dette gjør HDS 9/20-4 M Classic egnet for krevende bruksområder under tøffe forhold, som på byggeplasser eller innen jordbruk. Integrerte kroker og store, punkteringsfrie hjul forenkler transport til og fra stedet. Maskinen fra mellomklassen er også utstyrt med den pålitelige Classic høytrykkspistolen, en 30-liters drivstofftank for langvarige rengjøringsøkter, og praktiske alternativer for oppbevaring av tilbehør som standard.
Egenskaper og fordeler
Robust og lang levetidEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
PålitelighetRobust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
Effektiv brennerteknologiHøy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Utmerket mobilitet
- Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
- Med kranøye for enkel transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 900
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|5,8
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|4,7
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|30
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|124
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|134
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
- Pluss med fasevender (3-fas)
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
