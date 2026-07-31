HDS trailer HDS trailer 17/20
Mobil varmtvannsvasker med tilhengerdesign og trykk på 200 bar som fungerer uten strømtilførsel. En effektiv høytrykkshenger velegnet for offentlig sektor, industri, bygg- og anlegg m.m.
Takket være den kraftige dieselmotoren leverer HDS Trailer-serien plettfrie rengjøringsresultater selv uten strømforsyning. Eksempler på bruksområder er byggeplasser, industri, offentlig sektor m.m. HDS 17/20 er både service- og brukervennlig. Maskinen kan konfigureres, og dermed tilpasses kundenes spesifikke behov.
Egenskaper og fordeler
Maksimal effektivitetVelprøvd og svært effektiv brennerteknologi Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren. Miljøvennlig drift og lave driftskostnader med Kärcher effektivitet eco!efficiency-funksjon.
Enkel å brukeMaskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter. Enkel å sette opp og demontere takket være to valgfrie slangetromler i kontrollområdet. Sikker lagring takket være rikelig med oppbevaringsmuligheter for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
SelvforsyntStor 500-liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk. Med 100-liters dieseltank er den ideell for bruk i lengre perioder. Kraftige Yanmar dieselmotorer lar maskinen operativ uten strømforsyning.
God fleksibilitet
- Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
- Tilgjengelig som Skid-versjon for installasjon på et annet kjøretøy eller stasjonær løsning, eller som Cab-versjon med panser og vanntank.
- Et stort panser gir serviceteknikere enklere tilgang til de interne komponentene.
Enkel å vedlikeholde
- Smart serviceprogramvare for rask feildiagnostisering under service.
- Utprøvd og testede Kärcher høykvalitetskomponenter garanterer lang levetid.
- Inkluderer vannmykningssystem for beskyttelse av varmespiralen mot forkalkning.
Pålitelighet
- En rekke sikkerhetsfunksjoner beskytter HDS-tilhengeren mot skader ved eventuelle feil.
- Integrert frostsikring for beskyttelse av alle komponentene i kalde utendørstemperaturer.
- Velprøvd og svært effektiv brennerteknologi
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hk)
|19 / 26
|Gjennomstrømning (l/t)
|900 - 1700
|Trykk (bar/mPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|9,7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|945
|Mål (L x B x H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykksslange: 40 m
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Videoer
Bruksområder
- Offentlig (rengjøring av offentlige plasser, ferdselsveier, fjerning av graffiti og tyggegummi)
- Bygg- og anleggsbransjen (rengjøring av anleggsmaskiner, stillaser, fôringsrør, utstyr)
- Industriell rengjøring (fjerning av maling og belegg, rengjøring av maskiner, deler og utstyr)
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter
Lavtrykksslangetrommelen har en slangekapasitet på opptil 30 meter, inkludert 30 meter lavtrykksslange. Andre fordeler: Komfortabel sveiv, stor fleksibilitet ved fylling av tilhengeren og muligheten til å beskytte slangen mot frost enkelt og praktisk.
Maksimal fleksibilitet under høytrykksrengjøring: Takket være den sterkt utvidede driftsradiusen kan det brukervennlige festesettet for høytrykksslangetrommel til HDS-tilhengeren fra Kärcher romme opptil 50 meter høytrykksslange, slik at rengjøringsoppgaver kan utføres over store avstander fra tilhengeren og slangen beskyttes under lagring og transport.
Høytrykksslangetrommelen kan brukes i stedet for lavtrykksslangetrommelen. Dette gjør at to brukere kan jobbe komfortabelt samtidig. Det er også stor rekkevidde takket være en slangekapasitet på 50 meter. Høytrykksslangen må bestilles separat.
Betjeningen med to sprøytelanser gjør at to brukere kan jobbe komfortabelt. Ved konfigurasjon med kun én høytrykksslangetrommel kan en ekstra slange kobles til tilhengeren når som helst. Ved konfigurasjon med to høytrykksslangetrommeler er det mulig for hver bruker å jobbe med en slangetrommel uavhengig av hverandre.
Basismaskinen i skid-versjonen har ramme, uten beskyttelseshette og vanntank. Maskinen er ekstremt plassbesparende, inkludert en 20-liters vanntank.
Førerhusversjonen inkluderer vanntank og stor drivstofftank og kan brukes i en fast posisjon eller som en enhet på et kjøretøy, som en pickup, plattform eller varebil. Panseret beskytter de tekniske komponentene og kontrollpanelet pålitelig mot ytre påvirkninger. Basismaskinen med panser og vanntank leveres uten trekkstang.
Tilhengerversjonen er ikke bare mobil og kompakt, men imponerer også med høy grad av fleksibilitet og er fullstendig selvforsynt takket være innebygd vann- og drivstofftank. Basismaskinen er utstyrt med panser, vanntank, chassis og dragstang.
Støtdemperne for tilhengerversjonen øker kjørestabiliteten og er en forutsetning for godkjenning av tilhengeren ved høyere kjørehastigheter.
Hastighetskontrollen for HDS-tilhengere fra Kärcher: Den ergonomiske gasspaken gir enkel kontroll av motorhastigheten og trykket opptil 200 bar for dampdrift eller fjerning av ugress.
Dampmodus tillater arbeid i dampfasen opptil 155 °C vanntemperatur. Spesielt egnet for rengjøring og desinfisering av større områder, ettersom de høye temperaturene også effektivt fjerner gjenstridig smuss og nøytraliserer en rekke patogener.
Driftsmodusen for ugressfjerning genererer konstant høye temperaturer for effektiv fjerning av ugress og er også miljøvennlig. Ingen kjemikalier brukes, og vannet varmes opp til over 90 °C.