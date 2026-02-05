Høytrykksvasker HD 5/15 C Plus
Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange.
Den kompakte, lette og allsidige kaldtvannsvaskeren HD 5/15 C Plus byr på svært god mobilitet og kan brukes både vertikalt og horisontalt. Maskinen har praktisk oppbevaring av tilbehør, og komponenter som pumpehode i messing og automatisk trykkavlastning gir lang levetid. I tillegg imponerer den med flere innovative løsninger som gir brukeren økt komfort, enklere betjening og tidsbesparende opp- og nedrigging. Den ergonomiske EASY!Force-høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra vannstrålen for å redusere holdertrykket til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet. Alt i alt en høytrykksvasker med omfattende utstyrspakke som gir utmerkede rengjøringsresultater, høy brukervennlighet og lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
MobilitetIntegrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|32
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|26,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|28,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
