Høytrykksvasker HD 5/15 C Plus

Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange.

Den kompakte, lette og allsidige kaldtvannsvaskeren HD 5/15 C Plus byr på svært god mobilitet og kan brukes både vertikalt og horisontalt. Maskinen har praktisk oppbevaring av tilbehør, og komponenter som pumpehode i messing og automatisk trykkavlastning gir lang levetid. I tillegg imponerer den med flere innovative løsninger som gir brukeren økt komfort, enklere betjening og tidsbesparende opp- og nedrigging. Den ergonomiske EASY!Force-høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra vannstrålen for å redusere holdertrykket til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn tradisjonelle skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet. Alt i alt en høytrykksvasker med omfattende utstyrspakke som gir utmerkede rengjøringsresultater, høy brukervennlighet og lang levetid.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 5/15 C Plus: Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Høytrykksvasker HD 5/15 C Plus: Mobilitet
Mobilitet
Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
Høytrykksvasker HD 5/15 C Plus: Fleksibilitet
Fleksibilitet
Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
  • Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
  • Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
  • Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
  • Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
  • Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 150 / 15
Maks. trykk (bar/mPa) 200 / 20
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,8
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse (mm) 32
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 26,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 28,5
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
  • Spylelanse: 840 mm
  • Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

  • Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
  • Automatisk stopp
