Høytrykksvasker HD 6/15 M Cage
En svært robust og mobil høytrykksvasker utviklet for daglig profesjonell bruk. HD 6/15 M Cage er utstyrt med en 3-stemplet aksialpumpe og en solid stålrørramme som beskytter pumpeenheten.
HD 6/15 M Cage er en allsidig kaldtvannsvasker bygget for tøff, daglig og profesjonell bruk – uansett om den står eller ligger. Den mobile, svært robuste trefasemaskinen er utstyrt med en ny 3-stemplet aksialpumpe med messingtopp, noe som gir en forbedring på opptil 20 prosent i rengjøringsytelse og energieffektivitet. En automatisk trykkavlastning beskytter alle høytrykkskomponentene, og et ekstra, integrert vannfilter beskytter selve pumpen. HD 6/15 M Cage er designet for å være svært servicevennlig og har en pulverlakkert stålrørramme som sikrer at høytrykksvaskeren tåler selv de tøffeste bruksområdene uten å ta skade. Standardutstyret inkluderer også vår innovative EASY!Force-høytrykkspistol, som bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null. I tillegg kommer den med EASY!Lock-hurtigkoblinger, som gjør håndteringen fem ganger raskere enn med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går på bekostning av robusthet og levetid.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseStabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrørrammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Meget servicevennligEnkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten. Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|560
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|225 / 25
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|34
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|38,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
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