Høytrykksvasker HD 13/18-4 St

Problemfri drift, høy sikkerhet og robusthet: kraftig stasjonær kaldtvannsvasker med 1300 l/t og 180 bar.

Denne stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren imponerer med en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket, et strømningsvolum på 1300 l/t og et arbeidstrykk på 180 bar. Den høye ytelsen muliggjør kontinuerlig bruk under tøffe forhold, for eksempel i landbruks- eller industrisektoren. Det robuste dekselet og rammen laget av pulverlakkert stål, den stabile veivakselpumpen med sylinderhode i messing og den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling sørger for robusthet og lang levetid. Maskinen har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og tom-indikator. Vaskemiddelet tilføres via et spesialinntak med doseringsventil, og tomnivået vises også med en indikator. Maskinen har en stor dreiebryter for enkel betjening, og installasjons- og vedlikeholdsarbeid kan også utføres raskt. Tilbehøret er ikke inkludert i leveringsomfanget med kan leveres etter behov og løsning. Mulighet for tilbehør som: trykkmåler og tidsteller, inntak for et ekstra vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og fjernkontroller.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St: Holdbar og solid utførelse
Holdbar og solid utførelse
Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St: Utstyr av høy kvalitet
Utstyr av høy kvalitet
Vaskemiddeldoseringsenhet på sugesiden. Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St: Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil. Automatisk utkobling ved over- eller underspenning. LED-lys indikerer bruksberedskap, vannmangel og serviceintervall.
Enkel å bruke
  • Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
  • Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
  • Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
  • Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
  • Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
  • LED Lysdioder indikerer viktige driftstilstander
Stort integrert vannfilter.
  • Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
  • Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
  • Enkel å bruke, lett å rengjøre
Robust design tillater også tunge applikasjoner
  • Beregnet for daglig bruk.
  • Kan brukes under tøffe arbeidsforhold.
  • Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
Er raskt klar for bruk
  • Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
  • Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
  • Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
Servokontroll
  • Trykk og vannmengde kan justeres på høytrykkspistolen.
  • Gir allsidige bruksmuligheter.
  • Allsidig og fleksibel bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 700 - 1300
Arbeidstrykk (bar/mPa) 50 - 180 / 5 - 18
Maks. trykk (bar/mPa) 240 / 24
Inngangstemperatur (°C) 60
Tilkoblingsbelastning (kW) 8,8
Sikringsvern (A) 16
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 1″
Antall brukere 1
Mobilitet Stasjonær
Vekt (med tilbehør) (kg) 81
Vekt inkludert emballasje (kg) 90,8
Mål (L x B x H) (mm) 800 x 605 x 600

Scope of supply

  • Servokontroll
  • Kraftdyse
  • Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
  • Klargjort for servobetjening
  • Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak

Utstyr

  • Veivakselpumpe med keramiske stempler
  • Tørrkjøringsbeskyttelse
  • Stort finmasket vannfilter
  • Lagertankmed flotørventil
  • Klargjort for fjernstyring
  • RM1 dosering
  • Oljenivåmåler
  • Oljepinne
  • Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Bruksområder
  • For rengjøring i næringsmiddelindustrien.
  • Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
  • Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
  • Rengjøring av dyrestaller i landbruket
  • Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
  • Høytrykksvask av kjøretøy
  • Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
  • Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
  • Landbruk
  • Industri
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.