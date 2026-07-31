Denne stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren imponerer med en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket, et strømningsvolum på 1300 l/t og et arbeidstrykk på 180 bar. Den høye ytelsen muliggjør kontinuerlig bruk under tøffe forhold, for eksempel i landbruks- eller industrisektoren. Det robuste dekselet og rammen laget av pulverlakkert stål, den stabile veivakselpumpen med sylinderhode i messing og den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling sørger for robusthet og lang levetid. Maskinen har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og tom-indikator. Vaskemiddelet tilføres via et spesialinntak med doseringsventil, og tomnivået vises også med en indikator. Maskinen har en stor dreiebryter for enkel betjening, og installasjons- og vedlikeholdsarbeid kan også utføres raskt. Tilbehøret er ikke inkludert i leveringsomfanget med kan leveres etter behov og løsning. Mulighet for tilbehør som: trykkmåler og tidsteller, inntak for et ekstra vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og fjernkontroller.