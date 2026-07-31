Høytrykksvasker HD 13/18-4 St
Problemfri drift, høy sikkerhet og robusthet: kraftig stasjonær kaldtvannsvasker med 1300 l/t og 180 bar.
Denne stasjonære kaldtvanns høytrykksvaskeren imponerer med en temperatur på opptil 60 °C i vanninntaket, et strømningsvolum på 1300 l/t og et arbeidstrykk på 180 bar. Den høye ytelsen muliggjør kontinuerlig bruk under tøffe forhold, for eksempel i landbruks- eller industrisektoren. Det robuste dekselet og rammen laget av pulverlakkert stål, den stabile veivakselpumpen med sylinderhode i messing og den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren med vannkjøling sørger for robusthet og lang levetid. Maskinen har også en integrert vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og tom-indikator. Vaskemiddelet tilføres via et spesialinntak med doseringsventil, og tomnivået vises også med en indikator. Maskinen har en stor dreiebryter for enkel betjening, og installasjons- og vedlikeholdsarbeid kan også utføres raskt. Tilbehøret er ikke inkludert i leveringsomfanget med kan leveres etter behov og løsning. Mulighet for tilbehør som: trykkmåler og tidsteller, inntak for et ekstra vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og fjernkontroller.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseRobust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
Utstyr av høy kvalitetVaskemiddeldoseringsenhet på sugesiden. Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil. Automatisk utkobling ved over- eller underspenning. LED-lys indikerer bruksberedskap, vannmangel og serviceintervall.
Enkel å bruke
- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
- Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
- LED Lysdioder indikerer viktige driftstilstander
Stort integrert vannfilter.
- Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
Robust design tillater også tunge applikasjoner
- Beregnet for daglig bruk.
- Kan brukes under tøffe arbeidsforhold.
- Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
Er raskt klar for bruk
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
Servokontroll
- Trykk og vannmengde kan justeres på høytrykkspistolen.
- Gir allsidige bruksmuligheter.
- Allsidig og fleksibel bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 1300
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|240 / 24
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Sikringsvern (A)
|16
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|81
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|90,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servokontroll
- Kraftdyse
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
- Klargjort for servobetjening
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Klargjort for fjernstyring
- RM1 dosering
- Oljenivåmåler
- Oljepinne
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Bruksområder
- For rengjøring i næringsmiddelindustrien.
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
- Landbruk
- Industri
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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