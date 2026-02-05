Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic

Robust og allsidig høytrykksvasker med solid stålramme, saktegående 4-polet motor og veivakselpumpe med sylinderhode i messing – utviklet for lang driftstid og minimalt vedlikeholdsbehov.

HD 9/20-4 M Classic fra Kärchers Classic-serie er en kraftig og driftssikker høytrykksvasker med robust konstruksjon og slitesterke komponenter – utviklet for ulike typer rengjøring i en rekke bransjer. Denne mellomklassemaskinen passer perfekt til rengjøring av kjøretøy, landbruksmaskiner, produksjonslokaler, utstyr, fasader og offentlige områder. Veivakselpumpen med sylinderhode i messing og integrert sugefunksjon tåler vanntemperaturer opp til 60 °C – perfekt for krevende rengjøringsoppgaver. Du kan enkelt justere både vannmengde og arbeidstrykk etter behov. Den saktegående 4-polede motoren reduserer slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Resultatet er lavere vedlikeholdsbehov og lengre levetid. Vedlikehold gjøres enkelt – alle viktige komponenter er lett tilgjengelige og kan nås i bare noen få trinn. HD 9/20-4 M Classic leveres med smart tilbehørsoppbevaring og EASY!Lock-koblinger, som gjør det raskt og enkelt å bytte tilbehør. En pålitelig og allsidig maskin for profesjonelle brukere som verdsetter enkel betjening, kraft og holdbarhet.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic: 4-polet lavhastighets elektrisk motor
4-polet lavhastighets elektrisk motor
Redusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje. Lang levetid på motoren. Svært lave motorvibrasjoner.
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic: Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic: Enkelt vedlikehold
Enkelt vedlikehold
Alle viktige komponenter er tilgjengelige i noen få enkle trinn. Påfyllingsnivået og kvaliteten på oljen er lett å lese takket være inspeksjonsglasset. Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
  • Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
  • Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
  • Robust og holdbart utstyr.
  • Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
  • Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 376 / 424
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 900
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 70 - 200
Maks. trykk (bar) 240
Tilkoblingsbelastning (kW) 6,5
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 047
Vanngjennomstrøm 1″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 57
Vekt inkludert emballasje (kg) 70
Mål (L x B x H) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic
Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic

Videoer

Bruksområder
  • Høytrykksvask av kjøretøy
  • Kan brukes til rengjøring av fasader
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
  • Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.