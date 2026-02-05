Høytrykksvasker HD 9/20--4 Classic
Robust og allsidig høytrykksvasker med solid stålramme, saktegående 4-polet motor og veivakselpumpe med sylinderhode i messing – utviklet for lang driftstid og minimalt vedlikeholdsbehov.
HD 9/20-4 M Classic fra Kärchers Classic-serie er en kraftig og driftssikker høytrykksvasker med robust konstruksjon og slitesterke komponenter – utviklet for ulike typer rengjøring i en rekke bransjer. Denne mellomklassemaskinen passer perfekt til rengjøring av kjøretøy, landbruksmaskiner, produksjonslokaler, utstyr, fasader og offentlige områder. Veivakselpumpen med sylinderhode i messing og integrert sugefunksjon tåler vanntemperaturer opp til 60 °C – perfekt for krevende rengjøringsoppgaver. Du kan enkelt justere både vannmengde og arbeidstrykk etter behov. Den saktegående 4-polede motoren reduserer slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Resultatet er lavere vedlikeholdsbehov og lengre levetid. Vedlikehold gjøres enkelt – alle viktige komponenter er lett tilgjengelige og kan nås i bare noen få trinn. HD 9/20-4 M Classic leveres med smart tilbehørsoppbevaring og EASY!Lock-koblinger, som gjør det raskt og enkelt å bytte tilbehør. En pålitelig og allsidig maskin for profesjonelle brukere som verdsetter enkel betjening, kraft og holdbarhet.
Egenskaper og fordeler
4-polet lavhastighets elektrisk motorRedusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje. Lang levetid på motoren. Svært lave motorvibrasjoner.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Enkelt vedlikeholdAlle viktige komponenter er tilgjengelige i noen få enkle trinn. Påfyllingsnivået og kvaliteten på oljen er lett å lese takket være inspeksjonsglasset. Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
- Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
- Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Robust og holdbart utstyr.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|70 - 200
|Maks. trykk (bar)
|240
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|6,5
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|57
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|70
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Kan brukes til rengjøring av fasader
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.