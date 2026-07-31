Høytrykksvasker HD 13/18-4 S

HD 13/18-4 S kaldtvannshøytrykksspyler imponerer med førsteklasses kvalitet, høy ytelse og nyttige assistentsystemer. Utviklet for ergonomisk arbeid og maksimal portabilitet.

HD 13/18-4 S kaldtvannshøytrykksspyler tar ergonomisk arbeid til neste nivå. Den praktisk utformede EASY!Force Advanced-sprøytepistolen gjør den enkel å bruke uten holdekraft. En roterende 1050 millimeter rustfritt stållanse gir maksimal effektivitet. Servokontrollen lar brukeren kontrollere trykk og vannmengde direkte fra sprøytepistolen/lansen. Assistentsystemer og en LED-statusindikator forbedrer også det brukervennlige designet. Du kan stole på at Kärcher bruker de beste materialene for å garantere høyeste og mest holdbare kvalitet. Inne i maskinen sitter en slitesterk wobblepumpe med stempler i rustfritt stål og et sylinderhode i messing. HD 13/18-4 S drives av en 4-polet, saktegående motor med luft-vann-kjølesystem. Integrerte aluminiumsrammebærere reduserer vekten og gir et lett, men slitesterkt chassis, noe som gjør kranlasting til et alternativ. Den oppreiste strukturen, der motor- og pumpeenheten er montert vertikalt, gir maksimal portabilitet i praksis. Det kompakte designet har også smart oppbevaringsplass for tilbehør, som et oppbevaringsrom og justerbare kroker.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S: Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhet
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhet
Plassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S: Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S: Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet. Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
  • Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
  • Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
  • Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
  • Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
  • EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
  • Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
  • Oppbevaringsrom.
  • Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
  • Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 376 - 424
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 700 - 1300
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 50 - 180
Maks. trykk (bar) 250
Tilkoblingsbelastning (kW) 8,8
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 075
Vanngjennomstrøm 1″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 69,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 78,1
Mål (L x B x H) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkspistol med softgrip
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange type: Premium kvalitet
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse
  • Servokontroll

Utstyr

  • Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
  • 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
  • Automatisk stopp
  • Integrert finmasket vannfilter
  • Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm
  • Oljenivåmåler
  • Vanninntaksrør i messing
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
Høytrykksvasker HD 13/18-4 S

Videoer

Bruksområder
  • Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
  • Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
  • Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.