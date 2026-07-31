Høytrykksvasker HD 13/18-4 S
HD 13/18-4 S kaldtvannshøytrykksspyler imponerer med førsteklasses kvalitet, høy ytelse og nyttige assistentsystemer. Utviklet for ergonomisk arbeid og maksimal portabilitet.
HD 13/18-4 S kaldtvannshøytrykksspyler tar ergonomisk arbeid til neste nivå. Den praktisk utformede EASY!Force Advanced-sprøytepistolen gjør den enkel å bruke uten holdekraft. En roterende 1050 millimeter rustfritt stållanse gir maksimal effektivitet. Servokontrollen lar brukeren kontrollere trykk og vannmengde direkte fra sprøytepistolen/lansen. Assistentsystemer og en LED-statusindikator forbedrer også det brukervennlige designet. Du kan stole på at Kärcher bruker de beste materialene for å garantere høyeste og mest holdbare kvalitet. Inne i maskinen sitter en slitesterk wobblepumpe med stempler i rustfritt stål og et sylinderhode i messing. HD 13/18-4 S drives av en 4-polet, saktegående motor med luft-vann-kjølesystem. Integrerte aluminiumsrammebærere reduserer vekten og gir et lett, men slitesterkt chassis, noe som gjør kranlasting til et alternativ. Den oppreiste strukturen, der motor- og pumpeenheten er montert vertikalt, gir maksimal portabilitet i praksis. Det kompakte designet har også smart oppbevaringsplass for tilbehør, som et oppbevaringsrom og justerbare kroker.
Egenskaper og fordeler
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjonPraktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet. Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
- Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 1300
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 180
|Maks. trykk (bar)
|250
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|075
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|69,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|78,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkspistol med softgrip
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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