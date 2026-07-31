Opplev det aller beste innen kvalitet og ergonomi med HD 10/25-4 SXA Plus kaldtvanns høytrykksvasker. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen trenger du ikke lenger å bekymre deg for tretthet og belastning i hender og skuldre. Den innovative teknologien reduserer disse belastningene og gjør rengjøringen enklere og mer behagelig. Servo Control-kontrolleren på lansen lar deg justere trykk og vannmengde etter behov, slik at du kan tilpasse rengjøringen til selv de mest ømfintlige overflater. Med Vibrasoft roterende turbodyse blir støy og vibrasjoner dempet, slik at du kan jobbe mer behagelig. Assistansesystemer og LED-statusvisning gir tydelig informasjon, slik at du alltid er oppdatert og kan jobbe effektivt. HD 10/25-4 SXA Plus har en slitesterk aksialpumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode i messing, som sikrer pålitelig og langvarig drift. Den kraftige 4-polede lavhastighetsmotoren med luft-vann kjølesystem er bygget for lang levetid. Med en Ultra Guard høytrykksslange og rikelig med innebygd oppbevaring av tilbehør, har du alt du trenger innen rekkevidde. Den automatisk slangetrommelen gjør opp- og avvikling av slangen enkelt, selv under trykk og opptil 45° vinkel.