Høytrykksvasker HD 10/25-4 SXA
HD 10/25-4 SXA Plus kaldtvanns høytrykkspyler er laget av de fineste kvalitetsmaterialene for maksimal ytelse. Med sikkerhetssystemer, automatisk slangetrommel og Vibrasoft roterende dyse
Opplev det aller beste innen kvalitet og ergonomi med HD 10/25-4 SXA Plus kaldtvanns høytrykksvasker. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen trenger du ikke lenger å bekymre deg for tretthet og belastning i hender og skuldre. Den innovative teknologien reduserer disse belastningene og gjør rengjøringen enklere og mer behagelig. Servo Control-kontrolleren på lansen lar deg justere trykk og vannmengde etter behov, slik at du kan tilpasse rengjøringen til selv de mest ømfintlige overflater. Med Vibrasoft roterende turbodyse blir støy og vibrasjoner dempet, slik at du kan jobbe mer behagelig. Assistansesystemer og LED-statusvisning gir tydelig informasjon, slik at du alltid er oppdatert og kan jobbe effektivt. HD 10/25-4 SXA Plus har en slitesterk aksialpumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode i messing, som sikrer pålitelig og langvarig drift. Den kraftige 4-polede lavhastighetsmotoren med luft-vann kjølesystem er bygget for lang levetid. Med en Ultra Guard høytrykksslange og rikelig med innebygd oppbevaring av tilbehør, har du alt du trenger innen rekkevidde. Den automatisk slangetrommelen gjør opp- og avvikling av slangen enkelt, selv under trykk og opptil 45° vinkel.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommelAutomatisk ut- og innrulling ved vinkler på opptil 45 grader, og under trykk. Ripesikker og glatt Ultra Guard HD-slange med slitesterkt Teflon®-belegg. Opptil dobbelt så rask oppsetting.
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyse
- Reduserer vibrasjoner med opptil 30 %.
- Reduserer støynivået.
- Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
- Svingbart pumpehode.
- Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
- Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Hjelpesystemer og LED-skjerm for statusvisning
- Integrert elektronisk overvåkning av maskinen.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|216 - 244
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|80 - 250
|Maks. trykk (bar)
|280
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8,8
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|81,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|90,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange type: Ultra Guard
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Elektronisk motorbeskyttelsessystem med LED-skjerm
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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