Varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16-4 M, med elektrisk oppvarming av vannet, har en effekt på hele 36 kW, og er dermed den kraftigste modellen i klassen sin. Med EASY!Force-høytrykkspistol.

På steder der gassutslipp ikke er ønskelig eller tillatt, er våre varmtvannsvaskere med elektrisk oppvarming av vannet, det beste valget. Med en effekt på 36 kW er HDS E 8/16-4 M den kraftigste maskinen i klassen sin, og samtidig svært energieffektiv. Denne effektiviteten er mulig blant annet takket være den patenterte eco!efficiency-funksjonen som reduserer arbeidstemperaturen fra maks. 85 °C til 60 °C, og den nye brennerisoleringen som reduserer strømforbruket til maskinen med 40 % i standby-modus. Den høye arbeidstemperaturen på opptil 85 °C er spesielt fordelaktig for smuss med olje eller fett, der en temperatur på opptil 80 °C kan holdes i kontinuerlig drift takket være servokontroll. Ytterligere innovasjoner fra Kärcher, som EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblingene, gjør arbeidet enkelt for brukeren: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høyttrykksdysen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid.

Egenskaper og fordeler
Svært energieffektiv maskin som gir store kostnadsbesparelser
  • Meget effektivt isolerende materiale som sparer opptil 40 % energi i standby-modus.
  • Unik eco!efficiency modus
Svært høy arbeidstemperatur
  • Stort vanntank (max 85°C)
  • Opptil 58 °C i kontinuerlig drift under full belastning, eller 80 °C med servokontroll.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
  • EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Servokontroll
  • For levering av betydelig høyere vanntemperatur i tilbehøret
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 300 - 760
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 58 - maks. 85
Tilkoblingsbelastning (kW) 41,5
Strømledning (m) 5
Effekt (kW) 36
Vekt (med tilbehør) (kg) 123,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 134,5
Mål (L x B x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Utslippsfri elektrisk oppvarming
  • Kontrollpanel med indikatorlamper
  • Automatisk stopp
  • 2 rengjøringsmiddeltanker
  • Servokontroll
Bruksområder
  • Elektrisk oppvarmet varmtvannsvasker for utslippsfri drift innendørs.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
