Høytrykksvasker HDS-E 8/16-4 M 36kW
Varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16-4 M, med elektrisk oppvarming av vannet, har en effekt på hele 36 kW, og er dermed den kraftigste modellen i klassen sin. Med EASY!Force-høytrykkspistol.
På steder der gassutslipp ikke er ønskelig eller tillatt, er våre varmtvannsvaskere med elektrisk oppvarming av vannet, det beste valget. Med en effekt på 36 kW er HDS E 8/16-4 M den kraftigste maskinen i klassen sin, og samtidig svært energieffektiv. Denne effektiviteten er mulig blant annet takket være den patenterte eco!efficiency-funksjonen som reduserer arbeidstemperaturen fra maks. 85 °C til 60 °C, og den nye brennerisoleringen som reduserer strømforbruket til maskinen med 40 % i standby-modus. Den høye arbeidstemperaturen på opptil 85 °C er spesielt fordelaktig for smuss med olje eller fett, der en temperatur på opptil 80 °C kan holdes i kontinuerlig drift takket være servokontroll. Ytterligere innovasjoner fra Kärcher, som EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblingene, gjør arbeidet enkelt for brukeren: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høyttrykksdysen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Svært energieffektiv maskin som gir store kostnadsbesparelser
- Meget effektivt isolerende materiale som sparer opptil 40 % energi i standby-modus.
- Unik eco!efficiency modus
Svært høy arbeidstemperatur
- Stort vanntank (max 85°C)
- Opptil 58 °C i kontinuerlig drift under full belastning, eller 80 °C med servokontroll.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Servokontroll
- For levering av betydelig høyere vanntemperatur i tilbehøret
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 760
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 58 - maks. 85
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|41,5
|Strømledning (m)
|5
|Effekt (kW)
|36
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|123,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|134,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Utslippsfri elektrisk oppvarming
- Kontrollpanel med indikatorlamper
- Automatisk stopp
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Servokontroll
Bruksområder
- Elektrisk oppvarmet varmtvannsvasker for utslippsfri drift innendørs.
