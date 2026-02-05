Høytrykksvasker HD 7/11--4 M Classic
Robust, allsidig høytrykksvasker med stålramme, 4-polet lavhastighetsmotor, veivakselpumpe med sylinderhode i messing for lang levetid og lav vedlikeholdsinnsats.
HD 7/11-4 M Classic høytrykksvasker fra Kärcher er en brukervennlig og solid maskin som er laget for å takle en rekke ulike rengjøringsoppgaver. Denne mellomklassemaskinen er ideell for rengjøring av alt fra kjøretøy og produksjonsanlegg til landbruksmaskiner, utstyr og fasader, samt for bruk i offentlige tjenester. Maskinen er utstyrt med en slitesterk veivakselpumpe med messinghode, som kan håndtere vanntemperaturer på opptil 60 °C, og som lar deg enkelt justere både vannmengde og arbeidstrykk etter behov. Den 4-polede motoren går på lav hastighet, noe som reduserer slitasje og forlenger pumpens levetid. Et integrert vannfilter sørger for ekstra beskyttelse av pumpen. Vedlikehold gjøres enkelt, med lett tilgang til alle viktige deler. Maskinens smarte design inkluderer også praktiske løsninger for oppbevaring av tilbehør, med EASY!Lock-tilkoblinger som gjør utskifting raskt og enkelt.
Egenskaper og fordeler
4-polet lavhastighets elektrisk motorRedusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje. Lang levetid på motoren. Svært lave motorvibrasjoner.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Enkelt vedlikeholdAlle viktige komponenter er tilgjengelige i noen få enkle trinn. Påfyllingsnivået og kvaliteten på oljen er lett å lese takket være inspeksjonsglasset. Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
- Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
- Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Robust og holdbart utstyr.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|216 / 244
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 110
|Maks. trykk (bar)
|150
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,9
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|050
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|51,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|64,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Kan brukes til rengjøring av fasader
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.