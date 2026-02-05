Vår HD 8/20 G kaldtvannsvasker med 200 bar trykk og Honda bensinmotor garanterer maksimal selvstendighet, fleksibilitet og mobilitet. Denne maskinen er uavhengig av strøm, og er ideell for bruk under de vanskeligste forhold. Selv en vanntilkobling er ikke nødvendig, siden høytrykksvaskeren fra HD Bensin Advanced-serien kan suge vann fra vannområder i en nødsituasjon. Maskinen er ergonomisk utformet slik at den er lett å transportere, selv på ujevnt terreng med punkteringsfrie hjul. Med EASY!Force høytrykkspistol reduseres holdekraften for brukeren til null, samt EASY!Lock quick-release festene, som gjør oppsett og demontering fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser, er maskinen svært praktisk å bruke.