Høytrykksvasker HD 8/20 G
HD 8/20 G er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 200 bar trykk og en Honda bensinmotor for uavhengig, mobil bruk i de tøffeste forhold.
Vår HD 8/20 G kaldtvannsvasker med 200 bar trykk og Honda bensinmotor garanterer maksimal selvstendighet, fleksibilitet og mobilitet. Denne maskinen er uavhengig av strøm, og er ideell for bruk under de vanskeligste forhold. Selv en vanntilkobling er ikke nødvendig, siden høytrykksvaskeren fra HD Bensin Advanced-serien kan suge vann fra vannområder i en nødsituasjon. Maskinen er ergonomisk utformet slik at den er lett å transportere, selv på ujevnt terreng med punkteringsfrie hjul. Med EASY!Force høytrykkspistol reduseres holdekraften for brukeren til null, samt EASY!Lock quick-release festene, som gjør oppsett og demontering fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser, er maskinen svært praktisk å bruke.
Egenskaper og fordeler
Maksimal uavhengighetUtrustet med pålitelig Honda- eller Yanmar-motor for bruk uten tilgang til strømnettet. Kan suge opp vann f.eks. fra innsjøer eller dammer for å bruke alternative vannkilder til rengjøring.
Optimal brukervennlighetDet ergonomiske rammekonseptet gjør det enklere å transportere maskinen på ujevnt underlag. Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen. Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
Svært fleksibelRamme med maljer (tilleggsutstyr) for pålitelig beskyttelse av maskinen ved løfting med kran. Slangetrommelsett for redusert klargjøringstid, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bærbar versjon med robust rørramme spesielt designet for malere og murere (HD 728 B).
For de tøffeste jobbene
- Robust ramme for daglig bruk i tøffe omgivelser
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|200 - 750
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|10 - opptil 200 / 1 - 20
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Driftstype
|Bensin
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 270
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|57,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|64,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Kraftdyse
Utstyr
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Videoer
Bruksområder
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
- Landbruk (rengjøring av landbruksmaskiner, kjøretøy og utstyr for landbruk og skogsdrift)
- Industri (rengjøring av utstyr)
- Vedlikeholdstjenester (vedlikehold av utendørsområder som torg og parkeringsplasser m.m.)
Tilbehør
Rengjøringsmidler
