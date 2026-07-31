Med en imponerende vannmengde på 1800 liter i timen leverer den mobile varmtvannsvaskeren HDS 18/18-4 S Classic maksimal effektivitet – selv ved fjerning av det mest gjenstridige smusset. Den robuste veivakselpumpen, beskyttet av et vannfilter, gir et arbeidstrykk på opptil 180 bar og tillater samtidig bruk av to høytrykkslanser. Med EASY!Force Advanced høytrykkspistol og servokontroller kan vannmengde og trykk justeres direkte fra pistolen, noe som sikrer komfortabel og belastningsfri bruk. Maskinen er utstyrt med punkteringssikre hjul, to styrehjul og en kranløkke for enkel transport og håndtering. Den kraftige, luftkjølte 4-polede lavhastighetsmotoren med myk oppstart og flammesensor for stasjonær drift, sikrer pålitelig drift. For å beskytte mot kalkavleiringer har systemet vedlikeholdsdosering i flottørboksen. I tillegg sørger Kärchers eco!efficiency-modus for økonomisk drift. HDS 18/18-4 S Classic har en solid rørformet stålramme som beskytter mot skader, og leveres med en ti meter høytrykkslange som standard.