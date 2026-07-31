Høytrykksvasker HDS 18/18-4 Classic
Mobil varmtvannsvasker med svært høy vannmengde på 1800 l/t. Muliggjør parallell bruk av to høytrykkslanser med et vanntrykk på 180 bar.
Med en imponerende vannmengde på 1800 liter i timen leverer den mobile varmtvannsvaskeren HDS 18/18-4 S Classic maksimal effektivitet – selv ved fjerning av det mest gjenstridige smusset. Den robuste veivakselpumpen, beskyttet av et vannfilter, gir et arbeidstrykk på opptil 180 bar og tillater samtidig bruk av to høytrykkslanser. Med EASY!Force Advanced høytrykkspistol og servokontroller kan vannmengde og trykk justeres direkte fra pistolen, noe som sikrer komfortabel og belastningsfri bruk. Maskinen er utstyrt med punkteringssikre hjul, to styrehjul og en kranløkke for enkel transport og håndtering. Den kraftige, luftkjølte 4-polede lavhastighetsmotoren med myk oppstart og flammesensor for stasjonær drift, sikrer pålitelig drift. For å beskytte mot kalkavleiringer har systemet vedlikeholdsdosering i flottørboksen. I tillegg sørger Kärchers eco!efficiency-modus for økonomisk drift. HDS 18/18-4 S Classic har en solid rørformet stålramme som beskytter mot skader, og leveres med en ti meter høytrykkslange som standard.
Egenskaper og fordeler
Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgaveneRobust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
Effektiv brennerteknologiHøy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Pålitelighet
- Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Utmerket mobilitet
- Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
- Med kranøye for enkel transport.
- Robuste metallstyrehjul og store, slitesterke hjul gjør maskinen ideell for bruk på f.eks byggeplasser.
Flottørboks med dosering for systemvedlikehold
- Vannmykningssystemet forhindrer kalkavleiringer på varmeelementet, noe som forlenger levetiden.
Klargjort for stasjonær bruk
- Leveres med integrert flammesensor for sikker stasjonær drift som standard.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|870 - 1730
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|6,5
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|5,2
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|11
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Drivstofftank (l)
|30
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|210
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|222,2
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Automatisk stopp
- Mulig med to lanser
- Pluss med fasevender (3-fas)
- SDS-System
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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