Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv
Den svært kompakte og lette gulvvaskemaskinen, BR 30/4 C, veier bare 12 kg. Dette er det innovative og kraftige alternativet til manuell rengjøring av harde overflater fra 20 til 200 m². Gulvet er tørt igjen umiddelbart etter rengjøring og dermed også sklisikkert og klart til å gå på. Perfekt for rengjøring i små butikker, restauranter, bensinstasjoner, supermarkeder, sanitære områder, kjøkken, eller i tillegg til en eksisterende gulvvaskemaskin. Med manuelt oppsug for utilgjengelige hjørner, og mikrofibervalser spesielt for rengjøring av steinfliser.
Maskinen er like lett å manøvrere som en sugebørste. Den har et ti ganger så stort kontakttrykk som en konvensjonell mopp og et betydelig bedre rengjøringsresultat. Og maskinen har en valsebørste med 1500 omdreininger per minutt. Maskinen opprettholder sugeegenskapene både ved fremover- og bakoverbevegelse. Nalene kan løftes ved gjenstridig smuss. Dette gjør at rengjøringsmiddelet får en lengre kontakttid.
Egenskaper og fordeler
Hurtigroterende valsebørste10 ganger høyere kontakttrykk enn ved manuell rengjøring. Valsebørsten er velegnet for rengjøring på ujevne overflater og skjøter. Børstevalsen forenkler fremdriften.
HurtigtørkendeMyke gumminaler fjerner fukt ved manøvrering både forover og bakover. For intensiv rengjøring kan oppsug slås på med fotpedal.
Avtakbare tanker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|300
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|300
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|4 / 4
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|200
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|130
|Børstehastighet (rpm)
|1450
|Børstetrykk (g/cm²)
|100
|Vannforbruk (l/min)
|0,3
|Lydnivå (dB)
|maks. 72
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Nominell inngangseffekt (W)
|820
|Farge
|antrasitt
|Mål (L x B x H) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Valsebørste: 1 Stk
- Mikrofiberruller: 1 Stk
- Transporthjul
- 2 rette gumminaler: 1 Stk
- Manuelt oppsug
Utstyr
- Totankssystem
- Nettdrift
Videoer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.