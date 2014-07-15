Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv

Den svært kompakte og lette gulvvaskemaskinen, BR 30/4 C, veier bare 12 kg. Dette er det innovative og kraftige alternativet til manuell rengjøring av harde overflater fra 20 til 200 m². Gulvet er tørt igjen umiddelbart etter rengjøring og dermed også sklisikkert og klart til å gå på. Perfekt for rengjøring i små butikker, restauranter, bensinstasjoner, supermarkeder, sanitære områder, kjøkken, eller i tillegg til en eksisterende gulvvaskemaskin. Med manuelt oppsug for utilgjengelige hjørner, og mikrofibervalser spesielt for rengjøring av steinfliser.

Maskinen er like lett å manøvrere som en sugebørste. Den har et ti ganger så stort kontakttrykk som en konvensjonell mopp og et betydelig bedre rengjøringsresultat. Og maskinen har en valsebørste med 1500 omdreininger per minutt. Maskinen opprettholder sugeegenskapene både ved fremover- og bakoverbevegelse. Nalene kan løftes ved gjenstridig smuss. Dette gjør at rengjøringsmiddelet får en lengre kontakttid.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv: Hurtigroterende valsebørste
Hurtigroterende valsebørste
10 ganger høyere kontakttrykk enn ved manuell rengjøring. Valsebørsten er velegnet for rengjøring på ujevne overflater og skjøter. Børstevalsen forenkler fremdriften.
Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv: Hurtigtørkende
Hurtigtørkende
Myke gumminaler fjerner fukt ved manøvrering både forover og bakover. For intensiv rengjøring kan oppsug slås på med fotpedal.
Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv: Avtakbare tanker
Avtakbare tanker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Nettdrift
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 300
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 300
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 4 / 4
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 200
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 130
Børstehastighet (rpm) 1450
Børstetrykk (g/cm²) 100
Vannforbruk (l/min) 0,3
Lydnivå (dB) maks. 72
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Nominell inngangseffekt (W) 820
Farge antrasitt
Mål (L x B x H) (mm) 495 x 340 x 1145

Scope of supply

  • Valsebørste: 1 Stk
  • Mikrofiberruller: 1 Stk
  • Transporthjul
  • 2 rette gumminaler: 1 Stk
  • Manuelt oppsug

Utstyr

  • Totankssystem
  • Nettdrift
Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler
