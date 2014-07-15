Gulvvaskemaskin BR 30/4 C Adv

Den svært kompakte og lette gulvvaskemaskinen, BR 30/4 C, veier bare 12 kg. Dette er det innovative og kraftige alternativet til manuell rengjøring av harde overflater fra 20 til 200 m². Gulvet er tørt igjen umiddelbart etter rengjøring og dermed også sklisikkert og klart til å gå på. Perfekt for rengjøring i små butikker, restauranter, bensinstasjoner, supermarkeder, sanitære områder, kjøkken, eller i tillegg til en eksisterende gulvvaskemaskin. Med manuelt oppsug for utilgjengelige hjørner, og mikrofibervalser spesielt for rengjøring av steinfliser.