Gulvvaskemaskin BD 35/15 C Classic Bp Pack
BD 35/15 C Classic, er den perfekte løsningen for små områder, ved å tilby allsidighet. Enestående manøvrerbarhet og en kompakt størrelse som gjør rengjøringen enkel. Innebygd batterilader sikrer praktisk oppladning uansett hvor du er.
Med BD 35/15 C's kompakte størrelse og fremragende funksjoner, tilbyr denne maskinen eksepsjonell fleksibilitet, brukervennlighet og effektiv rengjøringsevne. Utstyrt med et 35 cm børstehode, leverer BD 35/15 C imponerende rengjøringseffektivitet og manøvrerbarhet. Designet spesielt for mindre rom, er BD 35/15 C perfekt for å navigere gjennom trange hjørner og tett møblerte områder. Med en høyde på 68 cm passer den under de fleste bord og møbler. En annen praktisk funksjon ved BD 35/15 C er dens innebygde batterilader, som lar operatøren lade maskinen på hvilket som helst sted. Det robuste design og høykvalitetskomponentene sikrer lang levetid, selv i krevende miljøer. Maskinens lett tilgjengelige utforming gjør også rutinemessig vedlikehold og rengjøringsarbeid enklere, slik at det kan utføres raskt og enkelt.
Egenskaper og fordeler
Integrert lader
- Lader med bredt spenningsområde for enkel lading hvor som helst
- Kompatibel med et bredt spenningsområde
Liten i omfang
- God manøvrerbarhet
- Enkel å trekke ut fra veggen
- Brukervennlig
Optimalt oppsug
- Skrapen absorberer effektivt opp vann også i trange hjørner.
- Tørker gulvet umiddelbart
Sammenleggbare og justerbare håndtak
- Kompakt design, plassbesparende ved lagring
- Enkel å transportere, passer i de fleste biler
- Ergonomisk justerbar for ulike arbeidshøyder.
Justerbar vannmengde
- Maksimal vannmengde på 1 l/min
- Justerbar etter gulvtype type skitt
Lett tilgjengelig børstehode
- Ingen verktøy påkrevd ved fjerning av børsten
- Enkelt vedlikehold etter arbeid
Avtagbar skittenvannstank
- Enkelt vedlikehold
eco!efficiency-modus
- Lavere strømforbruk
- Lavere støynivå
- Forlenger arbeidstid med opptil 25%
Forbedring av vanntilførsel
- Overholder EU-standarden
- Jevnere vannfordeling forbedrer rengjøringsytelsen
Skjerm
- Feilkoder og status vises i displayet, som gjør vedlikeholdet enklere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|350
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|470
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|maks. 15 / maks. 15
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 1400
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|700
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|12 / 38
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|nominell 10
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²)
|25
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 0,95
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|54
|Mål (L x B x H) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Transporthjul
Utstyr
- Type sugelepper: Linatex®
Videoer
Bruksområder
- BSC
- Detaljhandel
- Gjestfrihet
- ReCa
- Offentlig tjeneste
- Helsevesenet
- Kontorer
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