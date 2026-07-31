Gulvvaskemaskin BD 35/15 C Classic Bp Pack

BD 35/15 C Classic, er den perfekte løsningen for små områder, ved å tilby allsidighet. Enestående manøvrerbarhet og en kompakt størrelse som gjør rengjøringen enkel. Innebygd batterilader sikrer praktisk oppladning uansett hvor du er.

Med BD 35/15 C's kompakte størrelse og fremragende funksjoner, tilbyr denne maskinen eksepsjonell fleksibilitet, brukervennlighet og effektiv rengjøringsevne. Utstyrt med et 35 cm børstehode, leverer BD 35/15 C imponerende rengjøringseffektivitet og manøvrerbarhet. Designet spesielt for mindre rom, er BD 35/15 C perfekt for å navigere gjennom trange hjørner og tett møblerte områder. Med en høyde på 68 cm passer den under de fleste bord og møbler. En annen praktisk funksjon ved BD 35/15 C er dens innebygde batterilader, som lar operatøren lade maskinen på hvilket som helst sted. Det robuste design og høykvalitetskomponentene sikrer lang levetid, selv i krevende miljøer. Maskinens lett tilgjengelige utforming gjør også rutinemessig vedlikehold og rengjøringsarbeid enklere, slik at det kan utføres raskt og enkelt.

Egenskaper og fordeler
Integrert lader
  • Lader med bredt spenningsområde for enkel lading hvor som helst
  • Kompatibel med et bredt spenningsområde
Liten i omfang
  • God manøvrerbarhet
  • Enkel å trekke ut fra veggen
  • Brukervennlig
Optimalt oppsug
  • Skrapen absorberer effektivt opp vann også i trange hjørner.
  • Tørker gulvet umiddelbart
Sammenleggbare og justerbare håndtak
  • Kompakt design, plassbesparende ved lagring
  • Enkel å transportere, passer i de fleste biler
  • Ergonomisk justerbar for ulike arbeidshøyder.
Justerbar vannmengde
  • Maksimal vannmengde på 1 l/min
  • Justerbar etter gulvtype type skitt
Lett tilgjengelig børstehode
  • Ingen verktøy påkrevd ved fjerning av børsten
  • Enkelt vedlikehold etter arbeid
Avtagbar skittenvannstank
  • Enkelt vedlikehold
eco!efficiency-modus
  • Lavere strømforbruk
  • Lavere støynivå
  • Forlenger arbeidstid med opptil 25%
Forbedring av vanntilførsel
  • Overholder EU-standarden
  • Jevnere vannfordeling forbedrer rengjøringsytelsen
Skjerm
  • Feilkoder og status vises i displayet, som gjør vedlikeholdet enklere
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Arbeidsbredde for børste (mm) 350
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 470
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) maks. 15 / maks. 15
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 1400
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 700
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 12 / 38
Batteritid (t) maks. 2
Ladetid for batteri (t) nominell 10
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²) 25
Vannforbruk (l/min) maks. 0,95
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 54
Mål (L x B x H) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Transporthjul

Utstyr

  • Type sugelepper: Linatex®
Gulvvaskemaskin BD 35/15 C Classic Bp Pack
Gulvvaskemaskin BD 35/15 C Classic Bp Pack
Gulvvaskemaskin BD 35/15 C Classic Bp Pack

Videoer

Bruksområder
  • BSC
  • Detaljhandel
  • Gjestfrihet
  • ReCa
  • Offentlig tjeneste
  • Helsevesenet
  • Kontorer
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