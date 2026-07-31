Med BD 35/15 C's kompakte størrelse og fremragende funksjoner, tilbyr denne maskinen eksepsjonell fleksibilitet, brukervennlighet og effektiv rengjøringsevne. Utstyrt med et 35 cm børstehode, leverer BD 35/15 C imponerende rengjøringseffektivitet og manøvrerbarhet. Designet spesielt for mindre rom, er BD 35/15 C perfekt for å navigere gjennom trange hjørner og tett møblerte områder. Med en høyde på 68 cm passer den under de fleste bord og møbler. En annen praktisk funksjon ved BD 35/15 C er dens innebygde batterilader, som lar operatøren lade maskinen på hvilket som helst sted. Det robuste design og høykvalitetskomponentene sikrer lang levetid, selv i krevende miljøer. Maskinens lett tilgjengelige utforming gjør også rutinemessig vedlikehold og rengjøringsarbeid enklere, slik at det kan utføres raskt og enkelt.