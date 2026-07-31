Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
HD 6/15 MX er en kompakt høytrykksvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, arbeidstrykk på 150 bar og automatisk trykkavlastning
Den vekselstrømdrevne HD 6/15 MX er en mobil høytrykksvasker med pressostatstyring, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, samt en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør. En nyutviklet robust 3-stemplet aksialpumpe med topplokk i messing sikrer lang levetid for enheten, som er enkel å manøvrere og oppbevare, samtidig som den senker energibehovet og forbedrer rengjøringsytelsen med rundt 20 %. EASY!Force-høytrykkspistolen bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. Dermed kan du arbeide uten å bli sliten og spare tid ved til- og frakobling av redskaper. Den automatiske trykkavlastningen beskytter høytrykkskomponentene effektivt og pålitelig mot belastninger under standby-drift. Takket være maskinens servicevennlige konstruksjon er det svært enkelt å komme til høytrykkspumpen og elektroniske komponenter.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
- Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
- Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
- Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativ
- Gir maskinen større anleggsflate.
- Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitet
- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
- Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
- Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
- Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
- Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|560
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|225 / 22,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|35,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|39
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Fleksibel
- Integrert trommel for høytrykksslange
- ANTI!Twist
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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