Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus

HD 6/15 MX er en kompakt høytrykksvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, arbeidstrykk på 150 bar og automatisk trykkavlastning

Den vekselstrømdrevne HD 6/15 MX er en mobil høytrykksvasker med pressostatstyring, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, samt en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør. En nyutviklet robust 3-stemplet aksialpumpe med topplokk i messing sikrer lang levetid for enheten, som er enkel å manøvrere og oppbevare, samtidig som den senker energibehovet og forbedrer rengjøringsytelsen med rundt 20 %. EASY!Force-høytrykkspistolen bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. Dermed kan du arbeide uten å bli sliten og spare tid ved til- og frakobling av redskaper. Den automatiske trykkavlastningen beskytter høytrykkskomponentene effektivt og pålitelig mot belastninger under standby-drift. Takket være maskinens servicevennlige konstruksjon er det svært enkelt å komme til høytrykkspumpen og elektroniske komponenter.

Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
  • Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
  • Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
  • Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.
Ekstra stativ
  • Gir maskinen større anleggsflate.
  • Øker veltestabiliteten ved stående bruk.
Utstyr av høy kvalitet
  • Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
  • 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt.
  • Førsteklasses pumpetopp av messing.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
  • Holder for feste av skumlanse med beholder.
  • EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
  • Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Utmerket mobilitet
  • Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
  • Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
  • Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Fleksibel bruk
  • Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
  • Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Meget servicevennlig
  • Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
  • Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
  • Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
  • Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
  • 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 560
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 150 / 15
Maks. trykk (bar/mPa) 225 / 22,5
Tilkoblingsbelastning (kW) 3,1
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 35,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 39
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 15 m
  • Høytrykkslange type: Fleksibel
  • Integrert trommel for høytrykksslange
  • ANTI!Twist
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus
Høytrykksvasker HD 6/15 MXA Plus

Videoer

Bruksområder
  • Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.