Høytrykksvasker HD 5/13 E Classic
Kompakt, robust og enkel høytrykksvasker HD 5/13 E Classic. Utstyrt med sylinderhode i messing og tilbehør av høy kvalitet.
Med sin kompakte konstruksjon og 840 millimeter lange lanse i rustfritt stål, kombinerer denne høytrykksvaskeren enkel betjening med høy robusthet. Ideell for effektiv og grundig rengjøring av kjøretøy, maskiner, verktøy samt uteområder som hager og gårdsplasser. Med sylinderhode i messing og en høytrykkslange med stålfletting, er maskinen bygget for lav slitasje og lang levetid. Et automatisk trykkavlastningssystem beskytter komponentene, forlenger maskinens levetid og reduserer behovet for service og vedlikehold. Den integrerte Home Base-løsningen gir praktisk oppbevaring av dyser og tilbehør. Det komplette og brukervennlige designet fullføres med EASY!Lock-hurtigkoblinger, som gjør håndtering betydelig raskere sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger.
Egenskaper og fordeler
Lav slitasje og lang levetid.Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stålstempel med kjeramisk belegg Automatisk trykkreduksjon.
Utstyr av høy kvalitet.Stålanse med lengde på 840 mm. Robust gummislange med stålarmering Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.
Mange oppbevaringsmuligheter.Holder for oppbevaring av dyser. Integrerte kabelkroker Lanseholder
EASY!Lock hurtiglåstråd.
- Korte monteringstider (oppsett og nedmontering).
- Rask utskifting av tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|130
|Maks. trykk (bar)
|170
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|034
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|27,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Kraftdyse
- Spylelanse: 840 mm
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
Utstyr
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
Bruksområder
- For rengjøring av kjøretøy
- For rengjøring av maskiner og verktøy (på byggeplassen)
- For rengjøring av gårdsplasser og hager (vegger, stier, paviljonger).
- For spontan rengjøring av små områder.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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