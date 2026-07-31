Høytrykksvasker HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C er en enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med en 4-polet, vannkjølt elektrisk motor, enkel betjening med én knapp og eco!efficiency-modus.
HDS 6/14-4 C er en kraftfull enfaset varmtvannsvasker i HDS kompaktklassen, utstyrt med en 4-polet, vannkjølt elektrisk motor, økonomisk eco!efficiency-modus og intuitiv betjening med én knapp. En robust axialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp det nødvendige trykket. EASY!Force Advanced høytrykksspistolen med patentert dyseteknologi og et stålrør på over 1 meter, samt EASY!Lock hurtigkoblinger, sørger for ergonomisk arbeid. Soft Damping System (SDS) reduserer vibrasjoner for et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Varmtvannsteknologien løser effektivt opp smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykk og vannmengde kan tilpasses oppgave og justeres direkte på spylehåndtaket ved hjelp av servokontrollen. Den vedlikeholdsvennlige HDS 6/14-4 C er designet for daglig bruk under krevende forhold. Muligheten for avkalking, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrerulle gir høy manøvrerbarhet. Det er også inkludert praktiske oppbevaringsløsninger for tilbehør og utstyr.
Egenskaper og fordeler
Økonomisk
- eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
- Patentert Kärcher kraftdyse gir opptil 40 prosent mer slagkraft enn konvensjonelle dyser.
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
Pålitelighet
- Vannmykningssystem beskytter varmespiralen mot forkalkningsskader.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integrert dyseoppbevaring.
- Integrert lanseholder for enkel transport.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Vippehjelp som forenkler transport av maskinen, og gjør det lettere å komme forbi trapper og fortauskanter etc.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|280 - 560
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maks. trykk (bar)
|200
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,4
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|3,6
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|2,9
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|15
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|121,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|133,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- SDS-System
- Høytrykkslanse
- Integrert drivstoff- og kjemitank
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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