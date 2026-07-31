HDS 6/14-4 C er en kraftfull enfaset varmtvannsvasker i HDS kompaktklassen, utstyrt med en 4-polet, vannkjølt elektrisk motor, økonomisk eco!efficiency-modus og intuitiv betjening med én knapp. En robust axialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp det nødvendige trykket. EASY!Force Advanced høytrykksspistolen med patentert dyseteknologi og et stålrør på over 1 meter, samt EASY!Lock hurtigkoblinger, sørger for ergonomisk arbeid. Soft Damping System (SDS) reduserer vibrasjoner for et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Varmtvannsteknologien løser effektivt opp smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykk og vannmengde kan tilpasses oppgave og justeres direkte på spylehåndtaket ved hjelp av servokontrollen. Den vedlikeholdsvennlige HDS 6/14-4 C er designet for daglig bruk under krevende forhold. Muligheten for avkalking, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrerulle gir høy manøvrerbarhet. Det er også inkludert praktiske oppbevaringsløsninger for tilbehør og utstyr.