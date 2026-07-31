Med et trykk på 150 bar garanterer HD 7/15 G fra Gasoline Advanced-serien, til enhver tid de beste rengjøringsresultatene. Den bensindrevne kaldstvannsvaskeren et utstyrt med en Honda-bensinmotor, slik at maskinen kan drives helt uavhengig av tilgang på strømnettet. I tillegg kan maskinen suge opp vann fra innsjøer eller dammer og bruke til rengjøringen. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Maskinen er designet for bruk under de tøffeste betingelser og har en svært robust ramme som er overraskende mobil takket være det ergonomiske rammekonseptet. Pumpen beskyttes pålitelig av et stort vannfilter og en termostatventil. En beskyttende ramme med malje som gjør det lettere å løfte maskinen med kran, og et festesett for slangetrommel, er tilgjengelig som ekstrautstyr.