Høytrykksvasker HD 7/15 G
Den bensindrevne kaldstvannsvaskeren, HD 7/15 G, med arbeidstrykk på 150 bar, fra Gasoline Advance-serien, sørger for maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene, selv under tøffe forhold.
Med et trykk på 150 bar garanterer HD 7/15 G fra Gasoline Advanced-serien, til enhver tid de beste rengjøringsresultatene. Den bensindrevne kaldstvannsvaskeren et utstyrt med en Honda-bensinmotor, slik at maskinen kan drives helt uavhengig av tilgang på strømnettet. I tillegg kan maskinen suge opp vann fra innsjøer eller dammer og bruke til rengjøringen. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. Maskinen er designet for bruk under de tøffeste betingelser og har en svært robust ramme som er overraskende mobil takket være det ergonomiske rammekonseptet. Pumpen beskyttes pålitelig av et stort vannfilter og en termostatventil. En beskyttende ramme med malje som gjør det lettere å løfte maskinen med kran, og et festesett for slangetrommel, er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Maksimal uavhengighetUtrustet med pålitelig Honda- eller Yanmar-motor for bruk uten tilgang til strømnettet. Kan suge opp vann f.eks. fra innsjøer eller dammer for å bruke alternative vannkilder til rengjøring.
Optimal brukervennlighetDet ergonomiske rammekonseptet gjør det enklere å transportere maskinen på ujevnt underlag. Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen. Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
Svært fleksibelRamme med maljer (tilleggsutstyr) for pålitelig beskyttelse av maskinen ved løfting med kran. Slangetrommelsett for redusert klargjøringstid, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bærbar versjon med robust rørramme spesielt designet for malere og murere (HD 728 B).
For de tøffeste jobbene
- Robust ramme for daglig bruk i tøffe omgivelser
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|650
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|210 / 21
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Driftstype
|Bensin
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 160
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|39,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|44
|Mål (L x B x H) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Kraftdyse
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Bruksområder
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
- Landbruk (rengjøring av landbruksmaskiner, kjøretøy og utstyr for landbruk og skogsdrift)
- Industri (rengjøring av utstyr)
- Vedlikeholdstjenester (vedlikehold av utendørsområder som torg og parkeringsplasser m.m.)
Tilbehør
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