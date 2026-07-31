Høytrykksvasker HD 7/14-4 M Cage
HD 7/14-4 M Cage: kaldtvannsvasker med 4-polet saktegående vekselstømsmotor, robuste stålrørramme, automatisk trykkavlastning og et arbeidstrykk på 140 bar.
EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblingene på kaldtvannsvaskeren, HD 7/14-4 M Cage, sørger for at du kan arbeide uanstrengt og spare tid ved klargjøring og frakobling. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksdysen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. En pulverlakkert stålrørramme beskytter maskinen pålitelig mot ytre påvirkning under krevende arbeidsforhold og ved transport. Den automatiske trykkavlastningen i maskinen beskytter høytrykkskomponentene. Den nyutviklede 3-sylindrede aksialpumpen med topplokk av messing, drives av en 4-polet saktegående vekselstrømsmotor. Dette sørger for at høytrykksvaskeren, HD 7/14-4 M Cage, har en 20 % forbedring i energieffektivitet og rengjøringsytelse. Høytrykksvaskeren er også designet for både vertikal og horisontal drift, og har lett tilgang til komponenter som skal vedlikeholdes.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseStabil stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrørrammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l. Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Meget servicevennligEnkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten. Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|140 / 14
|Maks. trykk (bar/mPa)
|210 / 21
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|42
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|46,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
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