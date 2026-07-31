Høytrykksvasker HD 10/21-4M ST Classic

Stasjonær og robust høytrykksvasker med stålramme, slitesterk veivakselpumpe og en 4-polet lavturtallsmotor for pålitelig drift med minimalt vedlikehold.

Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic er en stasjonær høytrykksvasker som utmerker seg med sitt robuste design og komponenter av høy kvalitet. Denne allsidige maskinen i mellomklassen er ideell for rengjøring av kjøretøy, produksjonsanlegg og landbruksmaskiner. Den slitesterke veivakselpumpen med toppstykke i messing og sugefunksjon håndterer vanntemperaturer på opptil 60 °C, og gir mulighet til å regulere både vannmengde og arbeidstrykk. Det lave turtallet på den 4-polede motoren sikrer redusert slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Takket være den modulære designen er alle viktige komponenter lett tilgjengelige, noe som forenkler vedlikeholdet. Det gjennomtenkte designet fullendes av EASY!Lock-hurtigkoblinger for raskt bytte av tilbehør og smarte oppbevaringsmuligheter.

Egenskaper og fordeler
Robust, stasjonært chassis.
  • En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader.
  • Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter.
  • Integrert oppbevaring for utstyr.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
  • Høy ytelse og høy effektivitet.
  • Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
  • Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
4-polet lavhastighets elektrisk motor
  • Redusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje.
  • Lang levetid på motoren.
  • Svært lave motorvibrasjoner.
Stort integrert vannfilter.
  • Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
  • Beskytter pumpen mot forurensning.
  • Enkel å bruke, lett å rengjøre
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
  • Robust og holdbart utstyr.
  • Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
  • Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 1000
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 35 - 210
Maks. trykk (bar) 250
Tilkoblingsbelastning (kW) 7,5
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 052
Vanngjennomstrøm 1″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 63,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 72,4
Mål (L x B x H) (mm) 698 x 410 x 498

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard
  • Spylelanse: 840 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 10/21-4M ST Classic
Høytrykksvasker HD 10/21-4M ST Classic
Høytrykksvasker HD 10/21-4M ST Classic
Bruksområder
  • Høytrykksvask av kjøretøy
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
  • Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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