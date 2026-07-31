Høytrykksvasker HD 10/21-4M ST Classic
Stasjonær og robust høytrykksvasker med stålramme, slitesterk veivakselpumpe og en 4-polet lavturtallsmotor for pålitelig drift med minimalt vedlikehold.
Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic er en stasjonær høytrykksvasker som utmerker seg med sitt robuste design og komponenter av høy kvalitet. Denne allsidige maskinen i mellomklassen er ideell for rengjøring av kjøretøy, produksjonsanlegg og landbruksmaskiner. Den slitesterke veivakselpumpen med toppstykke i messing og sugefunksjon håndterer vanntemperaturer på opptil 60 °C, og gir mulighet til å regulere både vannmengde og arbeidstrykk. Det lave turtallet på den 4-polede motoren sikrer redusert slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Takket være den modulære designen er alle viktige komponenter lett tilgjengelige, noe som forenkler vedlikeholdet. Det gjennomtenkte designet fullendes av EASY!Lock-hurtigkoblinger for raskt bytte av tilbehør og smarte oppbevaringsmuligheter.
Egenskaper og fordeler
Robust, stasjonært chassis.
- En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader.
- Stabil stålrørsramme beskytter alle komponenter.
- Integrert oppbevaring for utstyr.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing
- Høy ytelse og høy effektivitet.
- Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
- Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
4-polet lavhastighets elektrisk motor
- Redusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje.
- Lang levetid på motoren.
- Svært lave motorvibrasjoner.
Stort integrert vannfilter.
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Beskytter pumpen mot forurensning.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Robust og holdbart utstyr.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|35 - 210
|Maks. trykk (bar)
|250
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7,5
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|052
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|63,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|72,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|698 x 410 x 498
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
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