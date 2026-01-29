Høytrykksvasker HDS 5/11 U

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 110 bar, 10 m slange.

HDS 5/11 U er en 1-fas høytrykksvasker med 2-polet luftavkjølt elektrisk motor. Upright-designet gir høytrykksvaskeren kompakte dimensjoner, lav vekt og enkel håndtering ved lasting og transport. Den kompakte størrelsen gjør at maskinen opptar liten plass ved lagring. Store hjul og ergonomisk håndtak gir god manøvreringsevne og mobilitet, selv på vanskelige overflater. Maskinen har direktedrevet 3-sylindret aksialpumpe, stempler i rustfritt stål, og pumpehus i messing. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift. Kärchers brennerteknologi er av høy kvalitet, opptar liten plass, og tilfredsstiller lovpålagte utslippsgrenser. Ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Leveres med manuell trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen. Velg mellominnstillingene blyantstråle, viftestråle (25°) og lavtrykks-viftestråle (40°). Sistnevnte brukes for påføring av rengjøringsmiddel.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HDS 5/11 U: Innovativt stående design
Innovativt stående design
Enkel å transportere over hindringer og trappetrinn. Store hjul for transport på ujevne overflater.
Høytrykksvasker HDS 5/11 U: Finmasket vannfilter
Finmasket vannfilter
Effektiv beskyttelse av høytrykkspumpen. Enkel å fjerne fra utsiden.
Høytrykksvasker HDS 5/11 U: Kompakt design
Kompakt design
Plassbesparende ved oppbevaring og transport. Pumpe og drivstofftank er tette og kan transporteres liggende Ideell for transport i mindre servicebiler.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
  • EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 450
Arbeidstrykk (bar/mPa) 110 / 11
Temperatur (°C) maks. 80
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,2
Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t) 2,4
Drivstofftank (l) 6,5
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 68,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 77,1
Mål (L x B x H) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Spylelanse: 840 mm

Utstyr

  • Automatisk stopp
Bruksområder
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av maskiner og utstyr
  • Rengjøring av verksteder
  • Rengjøring av utendørsområder
  • Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
  • Fasaderengjøring
  • Rengjøring av svømmebasseng
  • Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
  • Rengjøring av produksjonsarealer
  • Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
