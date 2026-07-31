Høytrykksvasker HD 6/15-4 M ST Classic
Stasjonær og robust høytrykksvasker med stålramme, slitesterk veivakselpumpe og en 4-polet lavturtallsmotor for pålitelig drift med minimalt vedlikehold.
Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic er en stasjonær høytrykksvasker som utmerker seg med sitt robuste design og komponenter av høy kvalitet. Denne allsidige maskinen i mellomklassen er ideell for rengjøring av kjøretøy, produksjonsanlegg og landbruksmaskiner. Den slitesterke veivakselpumpen med toppstykke i messing og sugefunksjon håndterer vanntemperaturer på opptil 60°C, og gir mulighet til å regulere både vannmengde og arbeidstrykk. Det lave turtallet på den 4-polede motoren sikrer redusert slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Takket være den modulære designen er alle viktige komponenter lett tilgjengelige, noe som forenkler vedlikeholdet. Det gjennomtenkte designet fullendes av EASY!Lock-hurtigkoblinger for raskt bytte av tilbehør og smarte oppbevaringsmuligheter.
Egenskaper og fordeler
Robust, stasjonært chassis.Transparent vannfilter for enkel og effektiv kontroll med filterets tilstand og vedlikeholdsbehov. Svært stillegående i drift. Integrert oppbevaring for utstyr.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messingHøy ytelse og høy effektivitet. Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Stort integrert vannfilter.Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet. Beskytter pumpen mot forurensning. Enkel å bruke, lett å rengjøre
4-polet lavhastighets elektrisk motor
- Redusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje.
- Lavt støynivå under bruk.
- Svært lave motorvibrasjoner.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Robust og holdbart utstyr.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 600
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|35 - 150
|Maks. trykk (bar)
|190
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,4
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|035
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|48,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|56,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|698 x 410 x 498
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Automatisk stopp
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentlig sektor.
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