Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
HD 6/13 C + FR Classic er en allsidig kaldtvannsvasker for vertikal og horisontal drift. Med tilbehørslagring, topplokk i messing og automatisk trykkavlastning.
Den kompakte, lette og allsidige kaldtvannsvaskeren HD 6/13 C + FR Classic gir enestående mobilitet og er egnet for både vertikal og horisontal drift. Maskinen er utstyrt med tilbehørslagring, og topplokk i messing og automatisk trykkavlastning, som sikrer en lang levetid. EASY!Force høytrykkspistolen reduserer holdekraften til null, mens EASY!Lock quick-release festene gjør håndteringen fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser. Alt i alt en omfattende utstyrspakke for utmerkede rengjøringsresultater, med en høy grad av komfort og lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
MobilitetIntegrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|590
|Inngangstemperatur (°C)
|opptil 60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|130 / 13
|Maks. trykk (bar/mPa)
|190 / 19
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,9
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|28,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Terrassevasker: FR Clássico
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
- Automatisk stopp
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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