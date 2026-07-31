Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic

HD 6/13 C + FR Classic er en allsidig kaldtvannsvasker for vertikal og horisontal drift. Med tilbehørslagring, topplokk i messing og automatisk trykkavlastning.

Den kompakte, lette og allsidige kaldtvannsvaskeren HD 6/13 C + FR Classic gir enestående mobilitet og er egnet for både vertikal og horisontal drift. Maskinen er utstyrt med tilbehørslagring, og topplokk i messing og automatisk trykkavlastning, som sikrer en lang levetid. EASY!Force høytrykkspistolen reduserer holdekraften til null, mens EASY!Lock quick-release festene gjør håndteringen fem ganger raskere enn med vanlige skrueforbindelser. Alt i alt en omfattende utstyrspakke for utmerkede rengjøringsresultater, med en høy grad av komfort og lang levetid.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic: Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic: Mobilitet
Mobilitet
Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte. Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp. Kompakt konstruksjon.
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic: Fleksibilitet
Fleksibilitet
Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.
Kvalitet
  • Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
  • Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
  • Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Oppbevaring av tilbehør
  • Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
  • Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
  • Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 590
Inngangstemperatur (°C) opptil 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 130 / 13
Maks. trykk (bar/mPa) 190 / 19
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,9
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse (mm) 38
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 28,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 31,6
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
  • Spylelanse: 840 mm
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Terrassevasker: FR Clássico

Utstyr

  • Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
Høytrykksvasker HD 6/13 C Plus + FR Classic
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