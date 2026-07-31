Høytrykksvasker HD 8/18-4 St
Brukervennlig, robust og kraftig: stasjonær kaldtvannsvasker med 800 l/t og 180 bar for kontinuerlig bruk under tøffe arbeidsforhold.
Vår kaldtvanns høytrykksvasker for tøffe arbeidsforhold ved kontinuerlig stasjonær bruk kan brukes med en vanninntakstemperatur på opptil 60 °C. Med et trykk på 180 bar og en vannmengde på 800 l/t er den ideell for rengjøring av maskiner eller produksjonsanlegg. I hjertet ligger den robuste veivakselpumpen med sylinderhode i messing og den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren. Dekselet og rammen, som er laget av pulverlakkert stål, bidrar også til holdbarheten. Maskinen har vaskemiddelinntak med doseringsventil og tomindikator, samt vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse . Sikker drift sikres ved elektronisk overvåking for å gi meldinger om feil og vedlikeholdsintervaller. En stor dreiebryter gjør betjeningen enkel og uanstrengt, og installasjon og vedlikehold er også utformet med tanke på brukervennlighet. Omfattende tilbehør som timetellere, fjernkontroller eller automatisk trykkavlastning er ikke inkludert i leveringsomfanget og kan velges i tillegg.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelse4-polet vannavkjølt elektrisk motor. Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Utstyr av høy kvalitetVanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse. Robust ramme og deksel av pulverlakkert stål. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Enkel å brukeBare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring. Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid. Selvforklarende symboler og et oversiktlig betjeningspanel for enkel forståelse og økt produktivitet.
Robust design for tøffe arbeidsforhold
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
- Beregnet for daglig bruk.
- Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
Rengjøringsmiddel suge- og doseringssystem for enda bedre rengjøringsresultat
- Vaskemiddelinntak med ventil og tom-indikator.
- Vaskemiddeldoseringsenhet på sugesiden.
- Valgfritt: andre kjemi inntak med ventil og tom-indikator.
Finmasket vannfilter
- Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Beskytter pumpen mot tørrkjøring.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
- Beskyttelse mot over- og underspenning.
Indikator: feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
Er raskt klar for bruk
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
Alltid fleksibel takket være muligheten til å ettermontere utstyr
- En timeteller og trykkmåler samt automatisk trykkavlastning for å beskytte tilbehør og rørledninger er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Et ekstra vaskemiddelinntak med tom indikator og doseringsventil er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Maskinen kan alternativt styres med en fjernkontroll.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 800
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|180 / 18
|Maks. trykk (bar/mPa)
|240 / 24
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|5,5
|Sikringsvern (A)
|16
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|68
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|77,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servokontroll
- Kraftdyse
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
- Klargjort for servobetjening
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Klargjort for fjernstyring
- RM1 dosering
- Oljenivåmåler
- Oljepinne
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
Bruksområder
- For rengjøring av maskiner og kjøretøy
- Landbruk
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
- Industri
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
- Ideel for bilforhandlere, bilutleieselskaper og bensinstasjoner.
- Offentlig sektor
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.