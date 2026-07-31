Vår kaldtvanns høytrykksvasker for tøffe arbeidsforhold ved kontinuerlig stasjonær bruk kan brukes med en vanninntakstemperatur på opptil 60 °C. Med et trykk på 180 bar og en vannmengde på 800 l/t er den ideell for rengjøring av maskiner eller produksjonsanlegg. I hjertet ligger den robuste veivakselpumpen med sylinderhode i messing og den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren. Dekselet og rammen, som er laget av pulverlakkert stål, bidrar også til holdbarheten. Maskinen har vaskemiddelinntak med doseringsventil og tomindikator, samt vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse . Sikker drift sikres ved elektronisk overvåking for å gi meldinger om feil og vedlikeholdsintervaller. En stor dreiebryter gjør betjeningen enkel og uanstrengt, og installasjon og vedlikehold er også utformet med tanke på brukervennlighet. Omfattende tilbehør som timetellere, fjernkontroller eller automatisk trykkavlastning er ikke inkludert i leveringsomfanget og kan velges i tillegg.