Høytrykksvasker HD 6/15 G
Kompakt og mobil kaldtvannsvasker med bensinmotor og solid veivakselpumpe – ideell for offentlig drift og vedlikehold, og innen bygge- og håndverksbransjen.
Den kompakte kaldtvannsvaskeren HD 6/15 G Classic er en ypperlig innstegsmodell til Kärchers bensindrevne og mobile kaldtvannsvaskere. Den er enkel å transportere i bil, og med et arbeidstrykk på 150 bar, en solid veivakselpumpe og en kapasitet på opptil 600 liter vann i timen takler den også krevende rengjøringsoppgaver som på byggeplasser og ved offentlig drift og vedlikehold. En integrert bensinmotor (EU STAGE V) eliminerer behovet for eksterne strømkilder, og luftfylte hjul sikrer overlegen mobilitet på bruksstedet. Vaskeren er samtidig svært enkel i bruk, med ergonomisk utformet skyvehåndtak og praktisk oppbevaring av tilbehør. Alle komponenter er lett tilgjengelige og beskyttet med både termo- og sikkerhetsventil. Den stabile stålrørrammen til HD 6/15 G Classic hindrer effektivt skader som følge av mekaniske påvirkninger.
Egenskaper og fordeler
UavhengighetUavhengig av eksterne strømkilder. Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V. Praktisk, manuell snorstart.
Utmerket mobilitetStore, luftfylte hjul for ujevne underlag. Den kompakte og smale maskinen er svært enkel å manøvrere selv i trange områder. For utmerket mobilitet, komfortabel transport og plassbesparende lagring - passer perfekt i en vanlig bil.
Holdbar og solid utførelseEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus. Veivakselpumpe med keramiske stempler
Oppbevaringsmulighet for tilbehør
- Slangekrok og oppbevaringsplass for tilleggsutstyr for enkel oppbevaring og transport.
- Ergonomisk håndtak og oppbevaring for slange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|600
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|200 / 20
|Vanngjennomstrøm
|R 3/4″
|Driftstype
|Bensin
|Motortype
|G200FA
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Høyde
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|34,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|42,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Kraftdyse
Utstyr
- Beskyttelsesramme
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
Bruksområder
- Bygg- og anleggsbransjen
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
