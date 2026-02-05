Høytrykksvasker HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stasjonær varmtvannsvasker: robust, slitesterk og brukervennlig. Utviklet for kontinuerlig drift og leveres med førsteklasses utstyr og komponenter.
Med et arbeidstrykk på 210 bar og en vannmengde på 1000 liter per time er denne stasjonære varmtvannsvaskeren med gassbrenner ideell for kontinuerlig bruk innen industri og landbruk. Maskinen er bygget rundt en robust veivakselpumpe med sylinderhode i messing, og har et slitesterkt ståldeksel og ramme med pulverlakkert overflate. Pumpen beskyttes effektivt av et stort vannfilter mot partikler og urenheter. Vaskeren har en integrert vanntank med kalkbeskyttelse og nivåindikator, og drives av en vannavkjølt, 4-polet lavhastighetsmotor som sikrer lang levetid og effektiv drift. Rengjøringsmiddelet tilføres via en doseringsventil, med tydelig indikasjon når tanken er tom. Betjeningen skjer enkelt og intuitivt med en dreiebryter, og både installasjon og vedlikehold er brukervennlig designet. Et elektronisk overvåkingssystem gir ekstra sikkerhet i driften. Maskinen leveres uten tilbehør, slik at dette kan tilpasses den enkelte arbeidsstasjon. Tilleggsutstyr som manometer, timeteller for ekstra kjemiinntak, automatisk trykkavlastning og ulike fjernstyringsmuligheter er tilgjengelige alternativer.
Egenskaper og fordeler
Enkel og intuitiv å brukeBare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring. Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid. Selvforklarende ikoner og lettfattelig kontrollpanel gjør maskinen svært brukervennlig og bidrar til økt produktivitet.
Gassbrenneren er testet, inspisert og sertifisert av Kiwa.Kiwa-sertifiseringen bekrefter at objektive krav er oppfylt. Høy varmeavgivelse. Med utprøvd og effektiv Kärcher-brennerteknologi for lavt drivstofforbruk.
Veivakselpumpe med høy ytelsePålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk. Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
Vannavkjølt 4-polet elektrisk motor
- Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
- Høy ytelse og lave vedlikeholdskostnader.
- 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Flamme- og utslippstemperaturovervåking, beskyttelse mot vannmangel/overtrykk, kalkbeskyttelse med tomindikator og feilovervåking sikrer sikker og langvarig drift.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
Utstyr av høy kvalitet
- Det integrerte vannbeholderen med kalkbeskyttelse og tom-indikator beskytter brenneren og hele systemet mot kalkavleiringer.
- Robust kabinett og ramme i pulverlakkert stål.
- Kjemi-inntakssystemet med doseringsventil og tom-indikator er bare en del av det høykvalitetsutstyret som leveres som standard.
God fleksibilitet
- Fjernkontoroller kan brukes direkte på bruksstedet.
- En timeteller og trykkmåler samt automatisk trykkavlastning for å beskytte tilbehør og rørledninger er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Høyeffekt dieselbrenner med stående varmespiral og detonasjonsfri kontinuerlig tenning.
Stort transparent finmasket vannfilter.
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Rengjøringsmiddel suge- og doseringssystem for enda bedre rengjøringsresultat
- Ved hjelp av doseringsinnstillingsfunksjonen kan vaskemidler doseres med presisjon for å matche graden av tilsmussing.
- Kjemi-inntakssystemet med doseringsventil og tom-indikator er bare en del av det høykvalitetsutstyret som leveres som standard.
- Et ekstra vaskemiddelinntak med tom indikator og doseringsventil er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
- Display av feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller for pumpen og overvåking av feil på brenneren og hele maskinen, gjør service enklere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|min 500 - maks. 1000
|Arbeidstrykk (bar)
|210
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Varmeenergi (kW)
|78,5
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall samtidige brukere
|1 - 1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Sikringsvern (A)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|177
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|187
|Mål (L x B x H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Flammevakt
- Klargjort for servobetjening
- Klargjort for fjernstyring
- Kraftdyse
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
- RM1 dosering
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Lagertankmed flotørventil
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
Bruksområder
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
- Landbruk
- I produksjonsområder og verksteder der det er behov for varmt vann
- Allsidige bruksområder innenfor industrien, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Offentlig sektor
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Til bruk for høytrykksrengjøring med kaldt eller varmt vann.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.