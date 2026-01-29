Høytrykksvasker HD 5/11 P
Kompakt, lett og mobil høytrykksvasker med bærehåndtak, sylinderhode i messing og automatisk trykkavlastning. For vertikal og horisontal drift.
HD 5/11 P er en kompakt og bærbar høytrykksvasker med lav vekt og høy mobilitet – perfekt for fleksibel bruk. Den er utstyrt med en pålitelig 3-stempels-aksialpumpe med sylinderhode i messing, som gir lang levetid og høy ytelse. Med både bærehåndtak og utrekkbart skyvehåndtak er maskinen enkel å frakte og oppbevare, selv i små rom. Den kan brukes både stående og liggende – avhengig av arbeidsoppgaven. Smarte oppbevaringsløsninger for tilbehør gjør bruken enda enklere. Inkludert et eget rom for dyser, kobling for overflaterengjører og en strikk for å holde høytrykkslangen på plass. Det automatiske trykkavlastningssystemet beskytter viktige komponenter, forlenger maskinens levetid og reduserer behovet for vedlikehold. I tillegg reduseres motstanden i EASY!Force-høytrykkspistolen, som bruker vannstrålens tilbakeslagskraft til å eliminere behovet for å holde inne avtrekkeren. Dette øker komfort og gir en mer ergonomisk arbeidshverdag. EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør det også raskt og enkelt å bytte tilbehør – opptil fem ganger raskere enn med vanlige skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.
Egenskaper og fordeler
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblingerEASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
En svært mobil maskinPraktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport. Kompakt konstruksjon som veier lite.
FleksibilitetHøytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk. Maskinen har maksimal stabilitet ved bruk i horisontal stilling.
Kvalitet
- Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
Oppbevaring av tilbehør
- Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
- Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
- Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|490
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|110 / 11
|Maks. trykk (bar/mPa)
|160 / 16
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|2,2
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|20,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 840 mm
Utstyr
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av gulv og vegger
- Uteområde
- Kjøretøy
- Maskiner og enheter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.