Høytrykksvasker HD 5/11 P

Kompakt, lett og mobil høytrykksvasker med bærehåndtak, sylinderhode i messing og automatisk trykkavlastning. For vertikal og horisontal drift.

HD 5/11 P er en kompakt og bærbar høytrykksvasker med lav vekt og høy mobilitet – perfekt for fleksibel bruk. Den er utstyrt med en pålitelig 3-stempels-aksialpumpe med sylinderhode i messing, som gir lang levetid og høy ytelse. Med både bærehåndtak og utrekkbart skyvehåndtak er maskinen enkel å frakte og oppbevare, selv i små rom. Den kan brukes både stående og liggende – avhengig av arbeidsoppgaven. Smarte oppbevaringsløsninger for tilbehør gjør bruken enda enklere. Inkludert et eget rom for dyser, kobling for overflaterengjører og en strikk for å holde høytrykkslangen på plass. Det automatiske trykkavlastningssystemet beskytter viktige komponenter, forlenger maskinens levetid og reduserer behovet for vedlikehold. I tillegg reduseres motstanden i EASY!Force-høytrykkspistolen, som bruker vannstrålens tilbakeslagskraft til å eliminere behovet for å holde inne avtrekkeren. Dette øker komfort og gir en mer ergonomisk arbeidshverdag. EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør det også raskt og enkelt å bytte tilbehør – opptil fem ganger raskere enn med vanlige skrukoblinger – uten å gå på kompromiss med stabilitet eller holdbarhet.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 5/11 P: Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt. EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Høytrykksvasker HD 5/11 P: En svært mobil maskin
Praktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport. Kompakt konstruksjon som veier lite.
Høytrykksvasker HD 5/11 P: Fleksibilitet
Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende. Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk. Maskinen har maksimal stabilitet ved bruk i horisontal stilling.
Kvalitet
  • Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid.
  • Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
Oppbevaring av tilbehør
  • Skrukobling (M 18 × 1.5) for oppbevaring av overflatevasker på maskinen.
  • Praktiske rom for oppbevaring av dyser på maskinen.
  • Gummistropp til feste av høytrykksslangen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 490
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 110 / 11
Maks. trykk (bar/mPa) 160 / 16
Tilkoblingsbelastning (kW) 2,2
Strømledning (m) 5
Vanngjennomstrøm 3/4″
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 20,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,8
Mål (L x B x H) (mm) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
  • Spylelanse: 840 mm

Utstyr

  • Automatisk stopp
Bruksområder
  • Fasaderengjøring
  • Rengjøring av gulv og vegger
  • Uteområde
  • Kjøretøy
  • Maskiner og enheter
Tilbehør
Rengjøringsmidler
