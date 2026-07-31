Høytrykksvasker HD 10/19-4 St H
Lettbetjent, stasjonær høytrykksvasker med et høy vannmengde på 1000 l/t. Robust utstyr av høy kvalitet – ideelt for landbruket eller næringsmiddelindustrien.
Denne stasjonære kaldtvannshøytrykksvaskeren imponerer med sin problemfrie drift, vannmengde på 1000 l/t, arbeidstrykk på 190 bar; og en innløpstemperatur på opptil 85 °C. Pumpen er beskyttet av et stort vannfilter. Ikke bare installasjonen, men også drift og vedlikehold er enkel og brukervennlig. Den elektroniske overvåkingen og feilindikatoren garanterer høy driftssikkerhet. Takket være den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren har maskinen lang levetid, mens veivakselpumpen med topplokk i messing av høy kvalitet og den rustfrie stålrammen og dekselet gjør maskinen slitesterk. Høytrykksvaskeren har vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og kalkbeskyttelse, der tomme nivået på kalkbeskyttelsen vises. Vaskemiddel kan også trekkes inn og doseres via en ventil, og en tom indikatorlampe er også synlig her. Leveres uten tilbehør, kan disse velges når som helst: trykkmåler, tidsteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og diverse fjernkontroller.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetLagringstank med ventil, kalkbeskyttelse og tørrkjøringsbeskyttelse. Svært robust ramme og deksel i rustfritt stål. Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.
Holdbar og solid utførelseSvært robust ramme og deksel i rustfritt stål. 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.Automatisk avslåing ved vannmangel. LED-indikatorer for standby, service og feil. Automatisk utkobling ved over- eller underspenning. Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
Enkel å bruke
- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.
- LED Lysdioder indikerer viktige driftstilstander
Omfattende utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Trykkmåler og timeteller for medgått tid er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Automatisk trykkavlastning er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Innløp for rengjøringsmiddel med ventil og tom-indikator.
- Kjemi-inntakssystemet med doseringsventil og tom-indikator er bare en del av det høykvalitetsutstyret som leveres som standard.
- Valgfritt: andre kjemi inntak med ventil og tom-indikator.
- Vaskemiddeldoseringsenhet på sugesiden.
Robust design for tøffe arbeidsforhold
- Beregnet for daglig bruk.
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
- Bruk av varmt vann øker rengjøringseffektiviteten betydelig.
Stort integrert vannfilter.
- Stort finmasket vannfilter for optimal beskyttelse av pumpen.
- Enkel å bruke, lett å rengjøre
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
Enkel installering og enkelt vedlikehold
- Alle gulvvaskerens komponenter er lett tilgjengelige.
- Tids- og kostnadsbesparende montering på stedet.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
Er raskt klar for bruk
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
- Permanent installasjon uten risiko: Ingen forurensning eller løse slanger
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Maks. trykk (bar/mPa)
|250 / 25
|Inngangstemperatur (°C)
|85
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Sikringsvern (A)
|16
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|89
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|98,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servokontroll
- Kraftdyse
- Ramme og deksel: Rustfritt stål
- Klargjort for servobetjening
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
Utstyr
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Trykkpumpe
- Avkalkningsbeskyttelse
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Klargjort for fjernstyring
- RM1 dosering
- Oljenivåmåler
- Oljepinne
- Luftkjølt motor
Bruksområder
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Ideell for bruksområder innen næringsmiddel-, kosmetikk- og kjemisk industri.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bilindustrien, industrien og landbruksområdet
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Landbruk
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
- Industri
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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