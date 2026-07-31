Denne stasjonære kaldtvannshøytrykksvaskeren imponerer med sin problemfrie drift, vannmengde på 1000 l/t, arbeidstrykk på 190 bar; og en innløpstemperatur på opptil 85 °C. Pumpen er beskyttet av et stort vannfilter. Ikke bare installasjonen, men også drift og vedlikehold er enkel og brukervennlig. Den elektroniske overvåkingen og feilindikatoren garanterer høy driftssikkerhet. Takket være den 4-polede, lavhastighets elektriske motoren har maskinen lang levetid, mens veivakselpumpen med topplokk i messing av høy kvalitet og den rustfrie stålrammen og dekselet gjør maskinen slitesterk. Høytrykksvaskeren har vanntank med tørrkjøringsbeskyttelse og kalkbeskyttelse, der tomme nivået på kalkbeskyttelsen vises. Vaskemiddel kan også trekkes inn og doseres via en ventil, og en tom indikatorlampe er også synlig her. Leveres uten tilbehør, kan disse velges når som helst: trykkmåler, tidsteller, inntak for andre vaskemiddel, automatisk trykkavlastning og diverse fjernkontroller.