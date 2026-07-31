Høytrykksvasker HDS 10/21 M
Brukervennlig og kraftig varmtvannsvasker med 4-polet, vannavkjølt elektromotor, økonomisk eco!efficiency-modus og to tanker til rengjøringsmiddel.
HDS 10/21-4 M er en av de kraftigste varmtvannsvaskerne i mellomklassen og imponerer med sin gjennomtenkte ergonomi og høye brukervennlighet. Den har en lavhastighets, 4-polet, vannavkjølt elektromotor, en robust 3-stempelpumpe med keramisk stempel og en økonomisk eco!efficiency-modus, som sammen gir maksimal ytelse og pålitelig og økonomisk drift. Varmtvannsvaskeren leveres med flere standardfunksjoner som sparer brukerne for tid og krefter: en ergonomisk EASY!Force Advanced høytrykkspistol med servostyring, en 1050 millimeter lang sprøytelans med patentert dyse-teknologi og EASY!Lock hurtigkoblinger. Maskinen inkluderer også mange andre utstyrsdetaljer og ytelsesfunksjoner, som optimalisert brennerteknologi, to tanker for rengjøringsmiddel, et bærbart design for enkel håndtering, omfattende sikkerhetsteknologi, enkel betjening via en enkelt bryter, samt smarte løsninger for oppbevaring av tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitet
- I eco!efficiency-modus opererer maskinen i det mest økonomiske temperaturområdet på 60 °C med maksimal vannstrøm.
- Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Maksimal effektivitet
- Grundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany».
- 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe
- Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Innebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel.
- Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1000
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maks. trykk (bar)
|240
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|7,3
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|5,8
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|187,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|197,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1300 x 800 x 1140
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Rengjøringsmiddelfunksjon: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Beholder til kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden
- Kontrollpanel med indikatorlamper
- Automatisk stopp
- Pluss med fasevender (3-fas)
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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