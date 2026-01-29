Høytrykksvasker HD 6/15 M
Høytrykksvaskeren HD 6/15 M er en kompakt og pålitelig vekselstrømsdrevet mobil kaldtvannsvasker med 3-sylindret aksialpumpe, høy rengjøringseffekt og energieffektivitet for daglig bruk.
Vår mobile kaldtvannsvasker HD 6/15 M er fabrikkutstyrt med en rekke innovative detaljer for at du skal kunne arbeide sikkert og komfortabelt. Automatisk trykkavlastning beskytter f.eks. høytrykkskomponenter mot belastninger ved standby-drift, mens den innovative EASY!Force-høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null. EASY!Lock-hurtigkoblinger gir mulighet for fem ganger raskere håndtering sammenlignet med tradisjonelle skrukoblinger, uten at det går utover robusthet og holdbarhet. Høytrykksvaskeren egner seg for både stående og liggende bruk og er dermed svært fleksibel. Den robuste 3-sylindrede aksialpumpen med pumpetopp i messing øker rengjøringskraften og energieffektiviteten med rundt 20 %. En rekke muligheter for plassering og transportsikker oppbevaring av tilbehør samt et svært servicevennlig design underbygger det gjennomtenkte konseptet til HD 6/15 M.
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitetAutomatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid. 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt. Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel brukKonstruert for både vertikal og horisontal bruk. Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Utmerket mobilitetSkyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende. Kan uten problemer lastes inn i servicebiler. Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|560
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Maks. trykk (bar/mPa)
|225 / 22,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,1
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|28,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|32
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- Egner seg ypperlig for byggentreprenører, håndverkere, leverandører av byggtjenester og offentlige etater
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.