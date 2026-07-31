Høytrykksvasker HDS 13/20 -4 St EU-I
Designet for kontinuerlig bruk uten kompromisser: HDS 13/20-4 St stasjonær varmtvannsvasker med dieselbrenner rengjør med opptil 1300 liter vann i timen ved et arbeidstrykk på 200 bar.
HDS 13/20-4 St er en stasjonær varmtvanns høytrykksvasker med dieselbrenner. Den 4-polede, lavhastighets elektriske motor produserer høy kraft for kompromissløs kontinuerlig bruk under tøffe forhold. Den robuste veivakselpumpen med sylinderhode i messing muliggjør rengjøring med opptil 1300 liter vann i timen ved et arbeidstrykk på 200 bar. Et stort vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler. Det integrerte vannreservoaret (flotørtanken) har beskyttelse mot kalk. Vaskemiddelet tas opp og doseres med presisjon av en ventil. En indikator viser når vaskemiddelet er tomt. Elektronisk overvåking av dieselbrenneren og den overordnede teknologien sikrer høy driftssikkerhet. En intuitiv dreiebryter eller valgfri fjernkontroll gjør betjeningen enkel, og service- og vedlikeholdsoppgaver er også designet for å være brukervennlige. Med et bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig, kan HDS 13/20-4 St tilpasses for å passe en lang rekke rengjøringsoppgaver. Maskinen kan kompletteres med trykkmåler og timeteller, en ekstra doseringsenhet for vaskemiddel og trykkavlastningssystem.
Egenskaper og fordeler
Veivakselpumpe med høy ytelseRobust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid. Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk. Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
4-polet lavhastighets elektrisk motorVannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid. Høy ytelse og høy effektivitet.
Pålitelige Kärcher-brennere med maksimal effektivitet og lavere forbrukHøyytelses oljebrenner med oppreist varmespiral og detonasjonsfri kontinuerlig tenning. Med utprøvd og effektiv Kärcher-brennerteknologi for lavt drivstofforbruk. Brenner med høy effektivitet (> 91 %), lavt drivstofforbruk og svært lave eksosutslipp.
Utstyr av høy kvalitet
- Integrert vannbeholder med kalkbeskyttelse og tom-indikator beskytter varmebatteriet og hele systemet mot kalkavleiringer.
- Dekselet og rammen er laget av pulverlakkert stål for lang holdbarhet.
Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet.
- Slår seg av ved lekkasjer eller fasefeil.
- Automatisk utkobling ved over- eller underspenning.
- Automatisk utkobling av brenner ved feil ved vanntilførsel eller ved overbelastning.
Enkel og intuitiv i bruk
- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
- Selvforklarende symboler som gjør maskinen lett å forstå og enkel å bruke.
Stort transparent finmasket vannfilter.
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikrer lang levetid for alle høytrykkskomponenter.
- Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
God fleksibilitet
- Maskinen kan alternativt styres med en fjernkontroll.
- Høyeffekt dieselbrenner med stående varmespiral og detonasjonsfri kontinuerlig tenning.
Rengjøringsmiddel suge- og doseringssystem for enda bedre rengjøringsresultat
- For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
- Vaskemiddel kan tilsettes via doseringsvelgeren.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Lett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter.
- Omfattende servicenettverk med høyt utdannede serviceteknikere.
- Display av feilkoder, driftsstatus, vedlikeholdsintervaller for pumpen og overvåking av feil på brenneren og hele maskinen, gjør service enklere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|min 700 - maks. 1300
|Arbeidstrykk (bar)
|200
|Maks. trykk (bar)
|235
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 30
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|9,1
|Varmeenergi (kW)
|108
|Strømledning (m)
|5
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|Stasjonær
|Sikringsvern (A)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|160
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|170
|Mål (L x B x H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Flammevakt
- Klargjort for servobetjening
- Klargjort for fjernstyring
- Kraftdyse
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak
- RM1 dosering
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Stort finmasket vannfilter
- Lagertankmed flotørventil
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,
- Ramme og deksel: Stål, pulverlakkert
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Intensiv høytrykksvask for ekstrem smuss i landbruk og bygg
- For rengjøring av maskiner og kjøretøy
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Landbruk
- Offentlig sektor
- Ideell for bilverksteder, bilutleie, bilvaskesentre, entreprenører, anleggsfirmaer, små byggefirmaer, små garasjer og gårder, etc.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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