Høytrykksvasker HDS-E 8/16-4 M 12 kW
For varmtvannsvaskeren HDS E 8/16-4 M, reduserer innovativ brennerisolasjon strømforbruket for maskinen med elektrisk oppvarming (12 kW) i standby-modus med 40 %.
Smuss med olje og fett håndteres best med høye temperaturer. Varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16 M, har en maksimal arbeidstemperatur på 85 °C, noe som gjør den optimalt egnet til slike oppgaver. Ved kontinuerlig drift kommer temperaturen opp i 45 °C takket være servokontroll og integrert hurtigoppvarmingskammer. Den innovative utstyrspakken til maskinen med elektrisk oppvarming, inkluderer også den nye EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblinger: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. HDS E 8/16-4 M imponerer også med utmerket energieffektivitet. Dette sikres blant annet av den nye brennerisoleringen av høy kvalitet, som reduserer strømforbruket i standby-modus med 40 %, og den patenterte eco!efficiency-innstillingen som lar maskinen jobbe automatisk i økonomisk drift på 60 °C.
Egenskaper og fordeler
Svært energieffektiv maskin som gir store kostnadsbesparelser
- Meget effektivt isolerende materiale som sparer opptil 40 % energi i standby-modus.
- Unik eco!efficiency modus
Svært høy arbeidstemperatur
- Stort vanntank (max 85°C)
- Opptil 30 °C i kontinuerlig drift.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Servokontroll
- For levering av betydelig høyere vanntemperatur i tilbehøret
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 760
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 30 - maks. 85
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|17,5
|Strømledning (m)
|5
|Effekt (kW)
|12
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|119,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|130,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Utslippsfri elektrisk oppvarming
- Kontrollpanel med indikatorlamper
- Automatisk stopp
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Servokontroll
Bruksområder
- Elektrisk oppvarmet varmtvannsvasker for utslippsfri drift innendørs.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
