Høytrykksvasker HDS-E 8/16-4 M 12 kW

For varmtvannsvaskeren HDS E 8/16-4 M, reduserer innovativ brennerisolasjon strømforbruket for maskinen med elektrisk oppvarming (12 kW) i standby-modus med 40 %.

Smuss med olje og fett håndteres best med høye temperaturer. Varmtvannsvaskeren, HDS E 8/16 M, har en maksimal arbeidstemperatur på 85 °C, noe som gjør den optimalt egnet til slike oppgaver. Ved kontinuerlig drift kommer temperaturen opp i 45 °C takket være servokontroll og integrert hurtigoppvarmingskammer. Den innovative utstyrspakken til maskinen med elektrisk oppvarming, inkluderer også den nye EASY!Force-høytrykkspistolen og EASY!Lock-hurtigkoblinger: EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på robusthet eller lang levetid. HDS E 8/16-4 M imponerer også med utmerket energieffektivitet. Dette sikres blant annet av den nye brennerisoleringen av høy kvalitet, som reduserer strømforbruket i standby-modus med 40 %, og den patenterte eco!efficiency-innstillingen som lar maskinen jobbe automatisk i økonomisk drift på 60 °C.

Egenskaper og fordeler
Svært energieffektiv maskin som gir store kostnadsbesparelser
  • Meget effektivt isolerende materiale som sparer opptil 40 % energi i standby-modus.
  • Unik eco!efficiency modus
Svært høy arbeidstemperatur
  • Stort vanntank (max 85°C)
  • Opptil 30 °C i kontinuerlig drift.
Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
  • EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
  • EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Servokontroll
  • For levering av betydelig høyere vanntemperatur i tilbehøret
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 300 - 760
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 30 - maks. 85
Tilkoblingsbelastning (kW) 17,5
Strømledning (m) 5
Effekt (kW) 12
Vekt (med tilbehør) (kg) 119,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 130,7
Mål (L x B x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 250 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse

Utstyr

  • Utslippsfri elektrisk oppvarming
  • Kontrollpanel med indikatorlamper
  • Automatisk stopp
  • 2 rengjøringsmiddeltanker
  • Servokontroll
Bruksområder
  • Elektrisk oppvarmet varmtvannsvasker for utslippsfri drift innendørs.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
