Høytrykksvasker HD 7/17 M *EU-II
Den mobile høytrykksvaskeren HD 7/17 M har 3-stemplet aksialpumpe med stempler av herdet rustfritt stål, automatisk trykkavlastning og en pålitelig 3-faset motor.
Pålitelig og kraftig, kompakt og mobil. Vår kaldtvannsvasker HD 7/17 M med 3-fas motor forener lang levetid, enkel service, maksimal fleksibilitet og bekvem betjening i én svært effektiv maskin beregnet for stående og liggende bruk. EASY!Force-høytrykkspistolen bruker høytrykksstrålens rekylkraft til å redusere holdekraften til null, mens EASY!Lock-hurtigkoblingene gir fem ganger raskere håndtering enn konvensjonelle skrukoblinger – uten at det går på bekostning av robusthet og levetid. Dermed kan du arbeide uten å bli sliten og spare tid ved til- og frakobling av redskaper. Takket være ny pumpeteknolog har energieffektiviteten og rengjøringsytelsen økt med rundt 20 %. En effektiv automatisk trykkavlastning er integrert for å hindre at høytrykkskomponenter blir skadet også under standby-drift. Smarte oppbevaringsmuligheter for tilbehøret er også standard – alt fra opphengskroken hvor spraylansen kan plasseres under korte arbeidspauser og et dyserom for den roterende dysen til en holder for skumlansen med beholder (tilleggsutstyr).
Egenskaper og fordeler
Utstyr av høy kvalitet
- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.
Fleksibel bruk
- Konstruert for både vertikal og horisontal bruk.
- Maksimal stabilitet ved horisontal bruk ettersom hjulene ikke berører gulvet.
Utmerket mobilitet
- Skyvehåndtaket kan kjøres inn med et knappetrykk for å gjøre enheten enda mer kompakt og plassbesparende.
- Kan uten problemer lastes inn i servicebiler.
- Integrerte oppbevaringsmuligheter gir kortere klargjøringstider.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Holder for feste av skumlanse med beholder.
- EASY!Lock TR20 gjør det mulig å oppbevare kraftdyse eller terrassevasker rett på maskinen.
- Praktisk dyserom for oppbevaring av den roterende dysen.
Meget servicevennlig
- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Kraft- og tidsbesparende løsninger
- Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.
Økt energieffektivitet
- Nyutviklet 3-sylindret aksialpumpe med betydelig reduserte strømnings- og trykktap.
- 20 % økning av rengjøringseffekt og energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|700
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|170 / 17
|Maks. trykk (bar/mPa)
|255 / 25,5
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|4,2
|Strømledning (m)
|5
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|32,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|35,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.