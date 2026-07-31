Høytrykksvasker HDS 13/20-4 Classic
Pålitelig, robust og mobil: Varmtvannsvaskeren i superklassen med solid rørformet stålramme og kraftig veivaksel-pumpe, imponerer ved daglig bruk selv under krevende forhold.
Utviklet for bruk under krevende forhold, som på byggeplasser, innen jordbruk eller i bil- og transportindustrien, skiller den mobile varmtvannsvaskeren HDS 13/20-4 S Classic seg ut med sin fremragende ytelse, brukervennlighet og meget gode pris-/ytelsesforhold. Takket være det åpne designet med robust stålramme, er alle komponentene tilgjengelige til enhver tid og svært enkle å vedlikeholde. Kjernen i maskinen fra superklassen er den kraftige veivaksel-pumpen med sylinderhode i messing og stempel med keramiske ermer, mens den lavt roterende, 4-pols elektriske motoren sikrer sikker og langvarig drift. Ønsket arbeidstrykk og vannstrøm kan også enkelt justeres direkte på pumpen, som er beskyttet av pålitelig sikkerhetsteknologi. Selv svært lange rengjøringsoppgaver kan utføres med letthet takket være den 30 liters drivstofftanken, mens den standard Classic høytrykkspistolen sikrer de beste rengjøringsresultatene. eco!efficiency-modusen gjør det også mulig å arbeide innenfor den svært økonomiske temperaturen på 60°C med full vannmengde.
Egenskaper og fordeler
Robust og lang levetidEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
PålitelighetVelprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
Effektiv brennerteknologiHøy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Utmerket mobilitet
- Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
- Med kranøye for enkel transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|600 - 1300
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|8,9
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|7,2
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|9,5
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|30
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|157
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|167
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Automatisk stopp
- Pluss med fasevender (3-fas)
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
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