Utviklet for bruk under krevende forhold, som på byggeplasser, innen jordbruk eller i bil- og transportindustrien, skiller den mobile varmtvannsvaskeren HDS 13/20-4 S Classic seg ut med sin fremragende ytelse, brukervennlighet og meget gode pris-/ytelsesforhold. Takket være det åpne designet med robust stålramme, er alle komponentene tilgjengelige til enhver tid og svært enkle å vedlikeholde. Kjernen i maskinen fra superklassen er den kraftige veivaksel-pumpen med sylinderhode i messing og stempel med keramiske ermer, mens den lavt roterende, 4-pols elektriske motoren sikrer sikker og langvarig drift. Ønsket arbeidstrykk og vannstrøm kan også enkelt justeres direkte på pumpen, som er beskyttet av pålitelig sikkerhetsteknologi. Selv svært lange rengjøringsoppgaver kan utføres med letthet takket være den 30 liters drivstofftanken, mens den standard Classic høytrykkspistolen sikrer de beste rengjøringsresultatene. eco!efficiency-modusen gjør det også mulig å arbeide innenfor den svært økonomiske temperaturen på 60°C med full vannmengde.