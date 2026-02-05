Høytrykksvasker HDS 12/18-4S
Høytytende varmtvannsvasker i superklassen med vannavkjølt, saktegående fire-polet elektrisk motor, solid 3-stemplet aksialpumpe og to tanker til rengjøringsmiddel.
Utstyrt med førsteklasses komponenter som den vannavkjølte, saktegående fire-pols elektriske motoren og en solid 3-stempel aksialpumpe med keramiske stempler, utmerker HDS 12/18-4 S varmtvannsvaskeren seg med sin høye pålitelighet. Maskinen i superklassen imponerer også med enkel håndtering, takket være intuitiv betjening med én knapp, ergonomisk oppbevaring av tilbehør og den energisparende EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med en 1050 millimeter lang spraylanse og servokontroll. To rengjøringsmiddeltanker med nøyaktige doseringsalternativer, den økonomiske eco!efficiency-modusen og optimalisert brennerteknologi muliggjør svært økonomiske rengjøringsoppgaver. Pålitelig sikkerhetsteknologi med vannfilter, sikkerhetsventil, SDS-slange og velutviklede avkalkingsalternativer beskytter også komponentene effektivt, og sikrer høy tilgjengelighet og lang levetid for maskinen.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitetI eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
Maksimal effektivitetGrundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany». 4-polet elektrisk motor med 3-stempel aksialpumpe Vannkjølt motor for høy ytelse og lang levetid
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinenInnebygd oppbevaring for fullt spekter av tilbehør. Inkluderer 2 kroker for slange og strømkabel. Romslig oppbevaringsrom, for eksempel for rengjøringsmidler, hansker eller verktøy
Høy driftssikkerhet
- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.
- Dempingssystemet (SDS) reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og lanse.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Enkel bytte mellom rengjøringsmiddeltank 1 og 2
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.
Mobilt konsept
- Jogger-design med store gummihjul bak og styrehjul i front.
- Fotplate for hjelp til å vippe maskinen over terskler o.l.
- Skyvehåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Én bryter for alle funksjoner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 1200
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|min 80 - maks. 155
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|7,7
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (g/t)
|6,1
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|8
|Strømledning (m)
|5
|Drivstofftank (l)
|25
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|190
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|199,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Longlife (lang levetid)
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 400 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Automatisk stopp
- Mulig med to lanser
- Pluss med fasevender (3-fas)
- SDS-System
- 2 rengjøringsmiddeltanker
- Tørrkjøringsbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
