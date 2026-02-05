Utstyrt med førsteklasses komponenter som den vannavkjølte, saktegående fire-pols elektriske motoren og en solid 3-stempel aksialpumpe med keramiske stempler, utmerker HDS 12/18-4 S varmtvannsvaskeren seg med sin høye pålitelighet. Maskinen i superklassen imponerer også med enkel håndtering, takket være intuitiv betjening med én knapp, ergonomisk oppbevaring av tilbehør og den energisparende EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med en 1050 millimeter lang spraylanse og servokontroll. To rengjøringsmiddeltanker med nøyaktige doseringsalternativer, den økonomiske eco!efficiency-modusen og optimalisert brennerteknologi muliggjør svært økonomiske rengjøringsoppgaver. Pålitelig sikkerhetsteknologi med vannfilter, sikkerhetsventil, SDS-slange og velutviklede avkalkingsalternativer beskytter også komponentene effektivt, og sikrer høy tilgjengelighet og lang levetid for maskinen.