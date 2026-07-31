Høytrykksvasker HD 9/20-4 S/ S Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 9/20-4 S, leverer høy kraft og super kvalitet. Det ergonomiske designet gjør den ideell for daglig bruk.
Kaldtvannsvaskeren HD 9/20-4 S, er ideell for daglig bruk under tøffe forhold. De beste materialene garanterer topp kvalitet – og du kan stole på at du får full pakke fra Kärcher. Inne i maskinen finner du en slitesterk pumpe med stempler i rustfritt stål med keramisk hylse, og sylinderhode av messing, som leverer kraftig ytelse. I tillegg har maskinen en firepolet lavhastighetsmotor med luft- og vannkjølesystem. Integrerte rammebærere av aluminium reduserer vekten og sørger for et lett, men slitesterkt kabinett som egner seg for lasting med kran. Motoren og pumpeenheten er montert vertikalt for kompakt design og maksimal mobilitet. I tillegg til dette har maskinen et oppbevaringsrom og justerbare kroker for oppbevaring av ekstrautstyr. HD 10/21-4 S tar ergonomisk arbeid til neste nivå. Takket være EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen kan den betjenes enkelt uten holdekraft, godt hjulpet av en roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm. Servokontrollen plassert mellom høytrykkspistolen og lansen kan brukes til å justere trykket og vannmengden.
Egenskaper og fordeler
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og høy effektivitet. Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjonSvingbart pumpehode. Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet. Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 200
|Maks. trykk (bar)
|250
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|62,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|70,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkspistol med softgrip
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.