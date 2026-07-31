Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Kaldtvannsvaskeren HD 10/21-4 SXA Plus er både kraftig og brukervennlig. Spyleren er laget av materialer av høy kvalitet, med automatisk slangetrommel og Vibrasoft-rotojetdyse for ytelse og komfort.
HD 10/21-4 SXA Plus er en kraftig kaldtvannsvasker utviklet for krevende oppgaver innen profesjonell rengjøring. Med EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen jobber du uten å bruke håndkraft, som gir en mer ergonomisk arbeidsstilling og mindre belastning i lengden. Trykk og vannmengde justeres enkelt direkte på pistolen eller lansen ved hjelp av servokontrollen. Den 1050 mm lange lansen i rustfritt stål kan roteres for optimal brukervennlighet, og den integrerte Vibrasoft-rotordysen reduserer vibrasjoner og støynivået med inntil 30 %. Den stående konstruksjonen gir et kompakt design og gjør maskinen enkel å frakte, samtidig som den innvendige teknologien holder høy standard: En slitesterk sviktpumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode i messing, kombinert med en saktegående 4-polet motor med luft-vann-kjøling, gir pålitelig drift og lang levetid. dekselet er bygget på en robust ramme i aluminium, som gjør maskinen både lett og slitesterk – og godt egnet for løft med kran på byggeplasser og andre krevende miljøer. HD 10/21-4 SXA Plus leveres med en Ultra Guard høytrykkslange med Teflon®-belegg for ekstra slitestyrke. Den automatiske slangetrommelen gjør det mulig å trekke utog rulle inn slangen under trykk og i opptil 45° vinkel – noe som gir opptil 50 % raskere klargjøring. Maskinen har i tillegg smarte løsninger for oppbevaring av tilbehør, som oppbevaringsrom og justerbare kroker – slik at alt du trenger er lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Automatisk slangetrommelAutomatisk ut- og innrulling ved vinkler på opptil 45 grader, og under trykk. Ripesikker og glatt Ultra Guard HD-slange med slitesterkt Teflon®-belegg. Oppmot dobbelt så rask oppsettstid
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhetPlassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og effektivitet Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyse
- Reduserer vibrasjoner med opptil 30 %.
- Reduserer støynivået.
- Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
- Svingbart pumpehode.
- Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
- Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- ENKEL!Force Avansert høytrykkspistol for tretthetsfritt arbeid uten noen klemmekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
- Oppbevaringsrom.
- Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
- Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 900
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|50 - 200
|Maks. trykk (bar)
|250
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|7
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|74,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|82,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkspistol med softgrip
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange type: Ultra Guard
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Spylelanse: 1050 mm
- Kraftdyse
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Servokontroll
Utstyr
- Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
- 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
- Automatisk stopp
- Integrert finmasket vannfilter
- Oljenivåmåler
- Vanninntaksrør i messing
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
- Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
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