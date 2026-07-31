Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus

Kaldtvannsvaskeren HD 10/21-4 SXA Plus er både kraftig og brukervennlig. Spyleren er laget av materialer av høy kvalitet, med automatisk slangetrommel og Vibrasoft-rotojetdyse for ytelse og komfort.

HD 10/21-4 SXA Plus er en kraftig kaldtvannsvasker utviklet for krevende oppgaver innen profesjonell rengjøring. Med EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen jobber du uten å bruke håndkraft, som gir en mer ergonomisk arbeidsstilling og mindre belastning i lengden. Trykk og vannmengde justeres enkelt direkte på pistolen eller lansen ved hjelp av servokontrollen. Den 1050 mm lange lansen i rustfritt stål kan roteres for optimal brukervennlighet, og den integrerte Vibrasoft-rotordysen reduserer vibrasjoner og støynivået med inntil 30 %. Den stående konstruksjonen gir et kompakt design og gjør maskinen enkel å frakte, samtidig som den innvendige teknologien holder høy standard: En slitesterk sviktpumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode i messing, kombinert med en saktegående 4-polet motor med luft-vann-kjøling, gir pålitelig drift og lang levetid. dekselet er bygget på en robust ramme i aluminium, som gjør maskinen både lett og slitesterk – og godt egnet for løft med kran på byggeplasser og andre krevende miljøer. HD 10/21-4 SXA Plus leveres med en Ultra Guard høytrykkslange med Teflon®-belegg for ekstra slitestyrke. Den automatiske slangetrommelen gjør det mulig å trekke utog rulle inn slangen under trykk og i opptil 45° vinkel – noe som gir opptil 50 % raskere klargjøring. Maskinen har i tillegg smarte løsninger for oppbevaring av tilbehør, som oppbevaringsrom og justerbare kroker – slik at alt du trenger er lett tilgjengelig.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus: Automatisk slangetrommel
Automatisk slangetrommel
Automatisk ut- og innrulling ved vinkler på opptil 45 grader, og under trykk. Ripesikker og glatt Ultra Guard HD-slange med slitesterkt Teflon®-belegg. Oppmot dobbelt så rask oppsettstid
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus: Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhet
Kompakt stående design med vertikal plassering av motor og pumpeenhet
Plassbesparende størrelse. Enkel å manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sørger for at maskinen står stødig.
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus: Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
Firepolet lavhastighetsmotor med luft-/vann-kjølesystem, robust pumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode av messing
Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Høy ytelse og effektivitet Med funksjon for avsug, og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft-rotojetdyse
  • Reduserer vibrasjoner med opptil 30 %.
  • Reduserer støynivået.
  • Rotojetdysen gjør omfattende rengjøringsoppgaver enkelt.
Intelligent designet vedlikeholdskonsept sørger for rask betjening på lokasjon
  • Svingbart pumpehode.
  • Praktisk visning av fyllnivået og tappehull for oljen, integrert i kabinettet.
  • Modulær konstruksjon med pumpe, motor og kontrollskap.
Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock
  • Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
  • ENKEL!Force Avansert høytrykkspistol for tretthetsfritt arbeid uten noen klemmekraft.
  • Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
Flere oppbevaringsområder for utstyr integrert i maskinen
  • Oppbevaringsrom.
  • Justerbare kroker til for eksempel oppbevaring av en ekstra lanse eller strømkabel.
  • Oppbevaring for høytrykksslange.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 376 - 424
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 500 - 900
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar) 50 - 200
Maks. trykk (bar) 250
Tilkoblingsbelastning (kW) 7
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 047
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 74,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 82,8
Mål (L x B x H) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
  • Høytrykkspistol med softgrip
  • Høytrykkslange lengde: 20 m
  • Høytrykkslange type: Ultra Guard
  • Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
  • Spylelanse: 1050 mm
  • Kraftdyse
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Servokontroll

Utstyr

  • Firepolet, trefaset luft- og vannavkjølt motor
  • 3-sylindret aksialpumpe: Med stempler i rustfri stål
  • Automatisk stopp
  • Integrert finmasket vannfilter
  • Oljenivåmåler
  • Vanninntaksrør i messing
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus
Høytrykksvasker HD 9/20-4 SXA Plus

Videoer

Bruksområder
  • Rengjøring av traktorer, maskiner og utstyr i landbruket
  • Rengjøre maskiner og utstyr på byggeplasser, slik som sementblandere, stillaser, hjullastere, gravemaskiner og betongpumper
  • Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
  • Rengjøring av kjøretøy i transportsektoren, som lastebiler, skip, fly eller busser
  • Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
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