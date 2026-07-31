HD 10/21-4 SXA Plus er en kraftig kaldtvannsvasker utviklet for krevende oppgaver innen profesjonell rengjøring. Med EASY!Force Advanced-høytrykkspistolen jobber du uten å bruke håndkraft, som gir en mer ergonomisk arbeidsstilling og mindre belastning i lengden. Trykk og vannmengde justeres enkelt direkte på pistolen eller lansen ved hjelp av servokontrollen. Den 1050 mm lange lansen i rustfritt stål kan roteres for optimal brukervennlighet, og den integrerte Vibrasoft-rotordysen reduserer vibrasjoner og støynivået med inntil 30 %. Den stående konstruksjonen gir et kompakt design og gjør maskinen enkel å frakte, samtidig som den innvendige teknologien holder høy standard: En slitesterk sviktpumpe med stempler i rustfritt stål og sylinderhode i messing, kombinert med en saktegående 4-polet motor med luft-vann-kjøling, gir pålitelig drift og lang levetid. dekselet er bygget på en robust ramme i aluminium, som gjør maskinen både lett og slitesterk – og godt egnet for løft med kran på byggeplasser og andre krevende miljøer. HD 10/21-4 SXA Plus leveres med en Ultra Guard høytrykkslange med Teflon®-belegg for ekstra slitestyrke. Den automatiske slangetrommelen gjør det mulig å trekke utog rulle inn slangen under trykk og i opptil 45° vinkel – noe som gir opptil 50 % raskere klargjøring. Maskinen har i tillegg smarte løsninger for oppbevaring av tilbehør, som oppbevaringsrom og justerbare kroker – slik at alt du trenger er lett tilgjengelig.