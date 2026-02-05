Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
HD 4/11 C Battery er den første batteridrevne, profesjonelle høytrykksvaskeren. Til mobil bruk for eksempel i offentlig virksomhet eller innen landskapsarkitektur. Inkl. 2 stk. 36 V litiumionbatterier.
Høytrykksvaskeren vår, HD 4/11 C Bp Battery, er utstyrt med to ekstremt kraftige 36 V litiumionbatterier og er dermed den første batteridrevne høytrykksvaskeren fra Kärcher, til profesjonell bruk. Batteriene våre på 36 V garanterer utmerket rengjøringsytelse, lange brukstider og er kompatible med andre maskiner fra samme serie. HD 4/11 C Bp egner seg overalt hvor det ikke finnes eksterne strømkilder. Dette er ofte tilfellet for mange offentlige oppgaver, innen landskapsarkitektur eller innen arbeidsområdet til vaktmestre. Ytterligere fordel: Den svært mobile høytrykksvaskeren egner seg både til vertikal og horisontal drift. Den imponerer også med høykvalitetskomponenter, som topplokk av messing, automatisk trykkavlastning, EASY!Force-høytrykkspistol, EASY!Lock-hurtigkoblinger og smart oppbevaring av tilbehør. Innstillingen eco!efficiency er perfekt for lettere smuss og reduserer rengjøringskraften slik at batteriets brukstid forlenges med inntil 34 minutter.
Egenskaper og fordeler
36 V batteriplattformHøy rengjøringsytelse og lange driftstider Kompatible batterier i flere sortiment Tidsbesparende hurtiglader
Økonomisk og effektivt eco!efficiency modusSparer energi og forlenger batteriets kjøretid. Redusert rengjøringsytelse for lettere skitt
KvalitetOvertrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid. Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Mobilitet
- Praktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
Svært høy fleksibilitet
- Høytrykksrengjøring uavhengig av eksterne strømkilder
- Kortere klargjøringstider siden det ikke er behov for å legge høytrykkskabel.
- Helt uavhengig arbeid er også mulig takket være en sugeslange for eksterne vannkilder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Gjennomstrømning (l/t)
|320 - 400
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. trykk (bar/mPa)
|150 / 15
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|1,6
|Vanngjennomstrøm
|3/4″
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|7,5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Kjøretid per batterilading (min)
|30 (7,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kabellengde for lader (m)
|1,2
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|26,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 7.5 Ah Battery Power + (2 stk)
- Høytrykkspistol: EASY!Force
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Spylelanse: 840 mm
- Rotojetdyse/Turbodyse
- Sugeslange
Utstyr
- Batterilader: 37 V / 7.5 Ah Battery Power + hurtiglader (2 stk)
- Automatisk stopp
Videoer
Bruksområder
- For uavhengig, mobil høytrykksrengjøring, f.eks. for vaktmestere, i landskapsarbeid eller i offentlig sektor.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.