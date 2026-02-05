Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery

HD 4/11 C Battery er den første batteridrevne, profesjonelle høytrykksvaskeren. Til mobil bruk for eksempel i offentlig virksomhet eller innen landskapsarkitektur. Inkl. 2 stk. 36 V litiumionbatterier.

Høytrykksvaskeren vår, HD 4/11 C Bp Battery, er utstyrt med to ekstremt kraftige 36 V litiumionbatterier og er dermed den første batteridrevne høytrykksvaskeren fra Kärcher, til profesjonell bruk. Batteriene våre på 36 V garanterer utmerket rengjøringsytelse, lange brukstider og er kompatible med andre maskiner fra samme serie. HD 4/11 C Bp egner seg overalt hvor det ikke finnes eksterne strømkilder. Dette er ofte tilfellet for mange offentlige oppgaver, innen landskapsarkitektur eller innen arbeidsområdet til vaktmestre. Ytterligere fordel: Den svært mobile høytrykksvaskeren egner seg både til vertikal og horisontal drift. Den imponerer også med høykvalitetskomponenter, som topplokk av messing, automatisk trykkavlastning, EASY!Force-høytrykkspistol, EASY!Lock-hurtigkoblinger og smart oppbevaring av tilbehør. Innstillingen eco!efficiency er perfekt for lettere smuss og reduserer rengjøringskraften slik at batteriets brukstid forlenges med inntil 34 minutter.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery: 36 V batteriplattform
36 V batteriplattform
Høy rengjøringsytelse og lange driftstider Kompatible batterier i flere sortiment Tidsbesparende hurtiglader
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery: Økonomisk og effektivt eco!efficiency modus
Økonomisk og effektivt eco!efficiency modus
Sparer energi og forlenger batteriets kjøretid. Redusert rengjøringsytelse for lettere skitt
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery: Kvalitet
Kvalitet
Overtrykksventil beskytter komponenter og forlenger maskinens levetid. Sylinderhode i messing av høy kvalitet. Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.
Mobilitet
  • Praktisk bærehåndtak for enkel lasting og transport.
  • Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
  • Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
Svært høy fleksibilitet
  • Høytrykksrengjøring uavhengig av eksterne strømkilder
  • Kortere klargjøringstider siden det ikke er behov for å legge høytrykkskabel.
  • Helt uavhengig arbeid er også mulig takket være en sugeslange for eksterne vannkilder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Gjennomstrømning (l/t) 320 - 400
Inngangstemperatur (°C) 60
Arbeidstrykk (bar/mPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maks. trykk (bar/mPa) 150 / 15
Tilkoblingsbelastning (kW) 1,6
Vanngjennomstrøm 3/4″
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Kapasitet (Ah) 7,5
Antall påkrevde batterier (Stk) 2
Kjøretid per batterilading (min) 30 (7,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Ladestrøm (A) 6
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kabellengde for lader (m) 1,2
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 26,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 31,2
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 36 V / 7.5 Ah Battery Power + (2 stk)
  • Høytrykkspistol: EASY!Force
  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Spylelanse: 840 mm
  • Rotojetdyse/Turbodyse
  • Sugeslange

Utstyr

  • Batterilader: 37 V / 7.5 Ah Battery Power + hurtiglader (2 stk)
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery
Høytrykksvasker HD 4/11 HD C Bp Battery

Videoer

Bruksområder
  • For uavhengig, mobil høytrykksrengjøring, f.eks. for vaktmestere, i landskapsarbeid eller i offentlig sektor.
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.