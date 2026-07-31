Dette er et utmerket valg for rengjøring av butikker, skoler, sykehus, kjøpesenter, barnehager osv. BR 45/22 C BP Pack er svært lett manøvrerbar siden den er utstyrt med et rullebørstehode og KART (Kärcher Advanced Response Technology), som kan roteres 200° i begge retninger, kombinert med en stor arbeidsbredde, er den usedvanlig manøvrerbar – noe som gjør den til det ideelle valget for områder med mye rot eller andre hinder. Samtidig er børsten og nalen alltid plassert på tvers av kjøreretningen – for høyere arealytelse og et jevnt rengjøringsresultat. Sammenlignet med konvensjonelle blybatterier tilbyr de innebygde høyytelses litium-ion-batteriene opptil tre ganger lengre levetid. Dessuten er de helt vedlikeholdsfrie. Driftstiden kan økes ytterligere ved å bruke den innovative eco!efficiency-modusen – som også reduserer driftsstøyen med rundt 40 prosent. HEPA-filteret, tilgjengelig som ekstrautstyr, filtrerer utslippsluften fra skittenvannet, slik at du kan arbeide i hygienesensitive områder.