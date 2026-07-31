Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack

Fullt utstyrt BR 45/22 C Bp Pack batteridrevet gulvvaskemaskin. Med roterende rullebørstehode og KART-teknologi for maksimal manøvrerbarhet og høy ytelse.

Dette er et utmerket valg for rengjøring av butikker, skoler, sykehus, kjøpesenter, barnehager osv. BR 45/22 C BP Pack er svært lett manøvrerbar siden den er utstyrt med et rullebørstehode og KART (Kärcher Advanced Response Technology), som kan roteres 200° i begge retninger, kombinert med en stor arbeidsbredde, er den usedvanlig manøvrerbar – noe som gjør den til det ideelle valget for områder med mye rot eller andre hinder. Samtidig er børsten og nalen alltid plassert på tvers av kjøreretningen – for høyere arealytelse og et jevnt rengjøringsresultat. Sammenlignet med konvensjonelle blybatterier tilbyr de innebygde høyytelses litium-ion-batteriene opptil tre ganger lengre levetid. Dessuten er de helt vedlikeholdsfrie. Driftstiden kan økes ytterligere ved å bruke den innovative eco!efficiency-modusen – som også reduserer driftsstøyen med rundt 40 prosent. HEPA-filteret, tilgjengelig som ekstrautstyr, filtrerer utslippsluften fra skittenvannet, slik at du kan arbeide i hygienesensitive områder.

Egenskaper og fordeler
Børstehodet kan roteres med +/- 200° med KART-teknologi for enkel bruk i kurver
  • Svært manøvrerbar og effektiv - ideell for områder med mye møbler.
  • Børsten ligger alltid på tvers av kjøreretningen. Sugebommen absorberer vannet i alle hjørner.
  • Rengjøring og støvsuging kan også gjennomføres i reversmodus ved behov.
Inkludert kraftig, innebygget lader
  • Laderen er alltid tilgjengelig, slik at du alltid kan lade.
  • Laderen skrus automatisk av. Ingen energiforbruk i standby-modus.
Inkluderer feiefunksjon
  • Effektiv feiing, skrubbing og støvsuging i én enkelt prosedyre.
  • Støvsuger småstein/ grus, tresplinter og annet grovt smuss.
  • For optimal håndtering av sugebommen.
Inkluderer litiumbatteri med høy kapasitet
  • Helt vedlikeholdsfri til tross for 3 ganger lengre levetid enn ved normale batterier.
  • Hurtiglading eller delvis lading er mulig ved behov.
  • Også egnet for drift over flere skift.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Sparer ressurser og har forlenget driftstid med opp til 50 %.
  • 40 % reduksjon av støynivå.
  • Reduserer CO₂ utslipp.
Kompakt maskin
  • Det er mulig å styre maskinen ut fra veggen med en vinkel på 90 grader.
  • Ingen utstikkende deler.
  • Enkel å håndtere.
Svært lav vekt
  • Enkel å transportere selv i lengre etapper.
  • Enkel å transportere/ frakte i kjøretøy.
Styret kan foldes helt ned
  • Kompakt oppbevaring.
  • Kan transporteres i mindre kjøretøy.
Høydejusterbart styre
  • Justerbare innstillinger for ergonomiske hensyn for ulike brukere.
Valseteknologi (Roller)
  • Høyt kontakttrykk for fjerning av fastsittende smuss og skitt.
  • Ideell til rengjøring av strukturerte overflater.
  • Jevnt rengjøringsresultat.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 450
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 500
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 22 / 22
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1800
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1260
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,2 / 30
Batteritid (t) maks. 2
Ladetid for batteri (t) ca 3,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 220 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 750 - 1050
Børstetrykk (g/cm²) 100 - 150
Snubredde (mm) 1118
Vannforbruk (l/min) 1
Lydnivå (dB) 63
Spenning (V) 25,2
Nominell inngangseffekt (W) opptil 550
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 43
Mål (L x B x H) (mm) 866 x 530 x 1061

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Valsebørste: 1 Stk
  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Transporthjul
  • Rett nal: 1 Stk

Utstyr

  • Totankssystem
  • Variabelt kontakttrykk
Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack
Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack
Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack
Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack
Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.