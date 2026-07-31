Gulvvaskemaskin BR 45/22 C BP Pack
Fullt utstyrt BR 45/22 C Bp Pack batteridrevet gulvvaskemaskin. Med roterende rullebørstehode og KART-teknologi for maksimal manøvrerbarhet og høy ytelse.
Dette er et utmerket valg for rengjøring av butikker, skoler, sykehus, kjøpesenter, barnehager osv. BR 45/22 C BP Pack er svært lett manøvrerbar siden den er utstyrt med et rullebørstehode og KART (Kärcher Advanced Response Technology), som kan roteres 200° i begge retninger, kombinert med en stor arbeidsbredde, er den usedvanlig manøvrerbar – noe som gjør den til det ideelle valget for områder med mye rot eller andre hinder. Samtidig er børsten og nalen alltid plassert på tvers av kjøreretningen – for høyere arealytelse og et jevnt rengjøringsresultat. Sammenlignet med konvensjonelle blybatterier tilbyr de innebygde høyytelses litium-ion-batteriene opptil tre ganger lengre levetid. Dessuten er de helt vedlikeholdsfrie. Driftstiden kan økes ytterligere ved å bruke den innovative eco!efficiency-modusen – som også reduserer driftsstøyen med rundt 40 prosent. HEPA-filteret, tilgjengelig som ekstrautstyr, filtrerer utslippsluften fra skittenvannet, slik at du kan arbeide i hygienesensitive områder.
Egenskaper og fordeler
Børstehodet kan roteres med +/- 200° med KART-teknologi for enkel bruk i kurver
- Svært manøvrerbar og effektiv - ideell for områder med mye møbler.
- Børsten ligger alltid på tvers av kjøreretningen. Sugebommen absorberer vannet i alle hjørner.
- Rengjøring og støvsuging kan også gjennomføres i reversmodus ved behov.
Inkludert kraftig, innebygget lader
- Laderen er alltid tilgjengelig, slik at du alltid kan lade.
- Laderen skrus automatisk av. Ingen energiforbruk i standby-modus.
Inkluderer feiefunksjon
- Effektiv feiing, skrubbing og støvsuging i én enkelt prosedyre.
- Støvsuger småstein/ grus, tresplinter og annet grovt smuss.
- For optimal håndtering av sugebommen.
Inkluderer litiumbatteri med høy kapasitet
- Helt vedlikeholdsfri til tross for 3 ganger lengre levetid enn ved normale batterier.
- Hurtiglading eller delvis lading er mulig ved behov.
- Også egnet for drift over flere skift.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Sparer ressurser og har forlenget driftstid med opp til 50 %.
- 40 % reduksjon av støynivå.
- Reduserer CO₂ utslipp.
Kompakt maskin
- Det er mulig å styre maskinen ut fra veggen med en vinkel på 90 grader.
- Ingen utstikkende deler.
- Enkel å håndtere.
Svært lav vekt
- Enkel å transportere selv i lengre etapper.
- Enkel å transportere/ frakte i kjøretøy.
Styret kan foldes helt ned
- Kompakt oppbevaring.
- Kan transporteres i mindre kjøretøy.
Høydejusterbart styre
- Justerbare innstillinger for ergonomiske hensyn for ulike brukere.
Valseteknologi (Roller)
- Høyt kontakttrykk for fjerning av fastsittende smuss og skitt.
- Ideell til rengjøring av strukturerte overflater.
- Jevnt rengjøringsresultat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|450
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|500
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|22 / 22
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1800
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1260
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 30
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|ca 3,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|220 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|750 - 1050
|Børstetrykk (g/cm²)
|100 - 150
|Snubredde (mm)
|1118
|Vannforbruk (l/min)
|1
|Lydnivå (dB)
|63
|Spenning (V)
|25,2
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 550
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|43
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Valsebørste: 1 Stk
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Transporthjul
- Rett nal: 1 Stk
Utstyr
- Totankssystem
- Variabelt kontakttrykk
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