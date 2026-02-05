Kraftig 3-fase varmtvannsvasker i kompaktklassen: HDS 7/16 C med en kraftig luftkjølt motor med eco!efficiency-modus. En robust aksialpumpe med 3 keramiske stempler bygger opp høyt trykk. EASY!Force Advanced høytrykkspistolen med patentert dyseteknologi og EASY!Lock hurtigfester gir ergonomisk arbeid. Soft Demping System (SDS) reduserer vibrasjoner. Varmtvannsteknologien rengjør effektivt og løser opp rester av fett og smøremidler, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Disse doseres nøyaktig fra en 15,5-liters tank. Trykket og vannmengden kan justeres avhengig av oppgave. Den vedlikeholdsvennlige HDS 7/16 C er designet for daglig bruk under harde forhold. Avkalkingsløsningen, et vannfilter og en sikkerhetsventil beskytter teknologien som igjen gir lengre levetid. Et robust deksel beskytter mot støt, mens store hjul og en styrehjul gir høy manøvrerbarhet. Det er også integrerte oppbevaringsmuligheter for tilbehør og utstyr .