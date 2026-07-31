Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic

HDS 6/15-4 C Klassisk enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med slitesterk veivakselpumpe, robust stålrørsramme og gir utmerket valuta for pengene.

Mye for pengene: enfaset HDS 6/15-4 C Classic kompaktklasse varmtvannsvasker med en kraftig 4-polet motor. En kraftig veivakselpumpe bygger opp det nødvendige trykket og gjør det mulig å utføre et bredt spekter av rengjøringsoppgaver effektivt og raskt med den velprøvde Classic høytrykkspistolen. Trykk og vannføring kan justeres avhengig av oppgave. Det integrerte vannfilteret holder smusspartikler borte fra pumpen og forlenger nedetiden. Varmtvannet bryter dessuten opp smøremidler effektivt opp, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Den svært pålitelige og vedlikeholdsvennlige HDS 6/15-4 C Classic er designet for daglig bruk under harde forhold, enten det er på byggeplasser eller i landbruks-, bil- eller transportindustrien. En robust stålrørramme gir beskyttelse mot støt, mens punkteringssikre hjul sørger for høy manøvreringsevne. Maskinen kan også lastes med kran via festepunkt. Den 30 liter store drivstofftanken muliggjør svært lang driftstid. Det er også inkludert et praktisk oppbevaringsrom for tilbehør og utstyr.

Egenskaper og fordeler
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic: Robust og lang levetid
Robust og lang levetid
En robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic: Pålitelighet
Pålitelighet
Robust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic: Effektiv brennerteknologi
Effektiv brennerteknologi
Høy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Utmerket mobilitet
  • Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
  • En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Gjennomstrømning (l/t) 300 - 600
Arbeidstrykk (bar/mPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. trykk (bar) 200
Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80
Tilkoblingsbelastning (kW) 3,6
Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t) 3,9
forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 3,2
Strømledning (m) 5
Dysestørrelse 025
Drivstofftank (l) 30
Vekt (med tilbehør) (kg) 108
Vekt inkludert emballasje (kg) 118
Mål (L x B x H) (mm) 1075 x 722 x 915

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: Standard varmtvann
  • Spylelanse: 840 mm

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 10 m
  • Automatisk stopp
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
Bruksområder
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av maskiner og utstyr
  • Rengjøring av verksteder
  • Rengjøring av utendørsområder
  • Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
  • Fasaderengjøring
  • Rengjøring av svømmebasseng
  • Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
  • Rengjøring av produksjonsarealer
  • Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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