Høytrykksvasker HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 C Klassisk enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med slitesterk veivakselpumpe, robust stålrørsramme og gir utmerket valuta for pengene.
Mye for pengene: enfaset HDS 6/15-4 C Classic kompaktklasse varmtvannsvasker med en kraftig 4-polet motor. En kraftig veivakselpumpe bygger opp det nødvendige trykket og gjør det mulig å utføre et bredt spekter av rengjøringsoppgaver effektivt og raskt med den velprøvde Classic høytrykkspistolen. Trykk og vannføring kan justeres avhengig av oppgave. Det integrerte vannfilteret holder smusspartikler borte fra pumpen og forlenger nedetiden. Varmtvannet bryter dessuten opp smøremidler effektivt opp, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Den svært pålitelige og vedlikeholdsvennlige HDS 6/15-4 C Classic er designet for daglig bruk under harde forhold, enten det er på byggeplasser eller i landbruks-, bil- eller transportindustrien. En robust stålrørramme gir beskyttelse mot støt, mens punkteringssikre hjul sørger for høy manøvreringsevne. Maskinen kan også lastes med kran via festepunkt. Den 30 liter store drivstofftanken muliggjør svært lang driftstid. Det er også inkludert et praktisk oppbevaringsrom for tilbehør og utstyr.
Egenskaper og fordeler
Robust og lang levetidEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. God tilgang for enkel service og vedlikehold.
PålitelighetRobust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet. Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
Effektiv brennerteknologiHøy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid. Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank. I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm
Utmerket mobilitet
- Punkteringsfrie, store hjul for trygg manøvrering på ujevne overflater.
- En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|300 - 600
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. trykk (bar)
|200
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,6
|Fyringsoljeforbruk, full last. (kg/t)
|3,9
|forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t)
|3,2
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Drivstofftank (l)
|30
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|108
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|118
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard varmtvann
- Spylelanse: 840 mm
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av maskiner og utstyr
- Rengjøring av verksteder
- Rengjøring av utendørsområder
- Rengjøring av bensinstasjon og serviceverksted
- Fasaderengjøring
- Rengjøring av svømmebasseng
- Rengjøring av sport- og idrettsfasiliteter
- Rengjøring av produksjonsarealer
- Rengjøring av produksjonssystemer
Tilbehør
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