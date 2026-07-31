Mye for pengene: enfaset HDS 6/15-4 C Classic kompaktklasse varmtvannsvasker med en kraftig 4-polet motor. En kraftig veivakselpumpe bygger opp det nødvendige trykket og gjør det mulig å utføre et bredt spekter av rengjøringsoppgaver effektivt og raskt med den velprøvde Classic høytrykkspistolen. Trykk og vannføring kan justeres avhengig av oppgave. Det integrerte vannfilteret holder smusspartikler borte fra pumpen og forlenger nedetiden. Varmtvannet bryter dessuten opp smøremidler effektivt opp, som reduserer forbruk av rengjøringsmidler. Den svært pålitelige og vedlikeholdsvennlige HDS 6/15-4 C Classic er designet for daglig bruk under harde forhold, enten det er på byggeplasser eller i landbruks-, bil- eller transportindustrien. En robust stålrørramme gir beskyttelse mot støt, mens punkteringssikre hjul sørger for høy manøvreringsevne. Maskinen kan også lastes med kran via festepunkt. Den 30 liter store drivstofftanken muliggjør svært lang driftstid. Det er også inkludert et praktisk oppbevaringsrom for tilbehør og utstyr.