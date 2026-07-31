Betjeningen med to sprøytelanser gjør at to brukere kan jobbe komfortabelt. Ved konfigurasjon med kun én høytrykksslangetrommel kan en ekstra slange kobles til tilhengeren når som helst. Ved konfigurasjon med to høytrykksslangetrommeler er det mulig for hver bruker å jobbe med en slangetrommel uavhengig av hverandre.