Høytrykksvasker HD 6/15--4 M Classic
Robust, allsidig høytrykksvasker med stålramme, 4-polet lavhastighetsmotor, veivakselpumpe med sylinderhode i messing for lang levetid og lav vedlikeholdsinnsats.
Den brukervennlige høytrykksvaskeren HD 6/15-4 M Classic fra Kärchers Classic-serie er kjent for sitt robuste design, slitesterke komponenter av høy kvalitet,, samt allsidighet. Denne mellomklassemaskinen er ideell for et bredt spekter av rengjøringsoppgaver, inkludert kjøretøy, produksjonsanlegg, landbruksmaskiner, utstyr og fasader, samt i kommunal sektor. Maskinens slitesterke veivakselpumpe, utstyrt med sylinderhode i messing, muliggjør rengjøring med vanntemperaturer på opptil 60 °C, og gir mulighet for å justere både vannmengde og arbeidstrykk. Den 4-polede lavhastighetsmotoren med redusert hastighet minimerer slitasje på pumpen, som i tillegg er beskyttet av et integrert vannfilter. Den kraftige motoren har lav hastighet, noe som reduserer slitasje og gir lengre levetid, mens et innebygd vannfilter beskytter pumpen mot skader. Vedlikeholdet er gjort enkelt, med lett tilgang til de viktigste delene. I tillegg har maskinen smarte løsninger for oppbevaring av tilbehør, og EASY!Lock-tilkoblingene gjør det raskt og enkelt å bytte utstyr.
Egenskaper og fordeler
4-polet lavhastighets elektrisk motorRedusert motorhastighet for mindre pumpeslitasje. Lang levetid på motoren. Svært lave motorvibrasjoner.
Robust veivakselpumpe med sylinderhode i messingLang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Trykk- og vannvolum kan justeres direkte på pumpen. Med funksjon for avsug og vanntemperatur på opptil 60 °C.
Enkelt vedlikeholdAlle viktige komponenter er tilgjengelige i noen få enkle trinn. Påfyllingsnivået og kvaliteten på oljen er lett å lese takket være inspeksjonsglasset. Integrert vannfilter kan tas av og rengjøres uten verktøy.
Gjennomtenkt oppbevaringsløsning av tilbehør
- Med praktisk oppbevaringsplass for dyser og smådeler.
- Muliggjør sikker oppbevaring av høytrykksslangen.
- Med integrert tilbehørskrok for strømkabelen.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-tilkobling
- Robust og holdbart utstyr.
- Rask oppsetting og nedpakking, samt enkelt bytte av utstyr.
- Enkel og intuitiv å betjene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|216 / 244
|Frekvens (Hz)
|50
|Gjennomstrømning (l/t)
|450 - 600
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Arbeidstrykk (bar)
|70 - 150
|Maks. trykk (bar)
|190
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|3,4
|Strømledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|036
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|51,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|64,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Standard
- Spylelanse: 840 mm
- Kraftdyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 10 m
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Automatisk stopp
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
Bruksområder
- Høytrykksvask av kjøretøy
- Kan brukes til rengjøring av fasader
- Rengjøre produksjonsmaskiner i industrier, slik som i maleverksteder, i næringsmiddelproduksjon eller i produksjonssektoren
- Høytrykksspyling av maskiner og utstyr innen bygg- og anleggssektoren, landbruket og offentligsektor.
- Rengjøre kommunale arealer som torg, oppkjørsler, parkeringsplasser eller fontener
Tilbehør
Rengjøringsmidler
