Varmtvannsgenerator HWE 860
Den elektriske varmtvannsgeneratoren brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker og kan varme vann opp til 85 °C.
Den elektriske varmtvannsgeneratoren leverer en imponerende effekt på 24 kW. Den er designet for bruk overalt der det er vanskelig eller forbudt med eksosutslipp fra en brenner. Maksimal temperatur er 85 °C, og dette reguleres av en termostat. Enheten kan betjenes manuelt eller automatisk, og fungerer sammen med en høytrykksvasker. Varmtvannsgeneratoren leveres som en frittstående enhet, komplett med kontrollskap og nødvendige materialer (slanger, kabler, klemmer, osv.). Kunden kan velge mellom drift med kaldt eller varmt vann via to magnetventiler. Under konfigureringen er det også mulig å stille inn en digital tidsbryter. Enheten kan også brukes som varmtvannsbereder – f.eks. kontinuerlig drift: Ved en strømningshastighet på 700 l/t og en inngangstemperatur på 15 °C oppnås en temperatur på 45 °C (temperaturøkning på 30 °C).
Egenskaper og fordeler
Frittstående enhet med komplett kontrollskap og tilkoblingsmaterialer
- Kobles enkelt til en høytrykksvasker
- Inkluderer temperaturinnstillinger og manuell/automatisk drift.
- Har sikkerhetsfunksjoner og mykgjøring av væsker.
Elektrisk varmtvannsgenerator med effekt på 24 kW
- For eksosfri innendørs drift.
- For bruk på steder der åpen ild eller utslippsgasser ikke er tillatt.
Høy arbeidstemperatur produsert av effekten på 24 kW
- Vanntemperatur på opptil 85 °C i den store, innebyggede (55 l) oppbevaringstanken.
- Opptil 50 °C i kontinuerlig bruk med 700 l/t (med inngangstemperatur på 20 °C).
- Kan brukes som en oppbevaringstank eller varmtvannsbereder (kontinuerlig drift).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Gjennomstrømning (l/t)
|min 700 - maks. 1300
|Tilkoblingsbelastning (kW)
|24
|Effekt (kW)
|24
|Sikringsvern (A)
|50
|Inngangstemperatur (°C)
|opptil 80
|Min. vanntilførselsmengde (l/t)
|min 700
|Maks. driftstemperatur (°C)
|maks. 85
|Brennerkapasitet, forvarmingskammer (l)
|19
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|42
|Mål (L x B x H) (mm)
|700 x 610 x 720
Utstyr
- temperaturinnstilling
- sikkerhetstermostat
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Elektrisk varmtvannsgenerator for eksosfri innendørs bruk
- For rengjøring i næringsmiddelindustrien.
- I produksjonsområder og verksteder der det er behov for varmt vann
- Offentlige innendørsområder der det er behov for varmt vann