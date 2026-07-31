Den elektriske varmtvannsgeneratoren leverer en imponerende effekt på 24 kW. Den er designet for bruk overalt der det er vanskelig eller forbudt med eksosutslipp fra en brenner. Maksimal temperatur er 85 °C, og dette reguleres av en termostat. Enheten kan betjenes manuelt eller automatisk, og fungerer sammen med en høytrykksvasker. Varmtvannsgeneratoren leveres som en frittstående enhet, komplett med kontrollskap og nødvendige materialer (slanger, kabler, klemmer, osv.). Kunden kan velge mellom drift med kaldt eller varmt vann via to magnetventiler. Under konfigureringen er det også mulig å stille inn en digital tidsbryter. Enheten kan også brukes som varmtvannsbereder – f.eks. kontinuerlig drift: Ved en strømningshastighet på 700 l/t og en inngangstemperatur på 15 °C oppnås en temperatur på 45 °C (temperaturøkning på 30 °C).